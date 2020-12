MSC Cruises legt cruises Middellandse Zee-gebied tijdelijk stil

MSC Cruises onderbreekt tijdelijk de activiteiten van MSC Grandiosa en verschuift de geplande herstart van MSC Magnifica naar januari in verband met de nieuwe maatregelen die zojuist door de Italiaanse regering zijn ingevoerd voor de kerst- en nieuwjaarsperiode. Dat laat de rederij weten.

De nieuwe maatregelen omvatten uitgebreide beperkingen voor de mobiliteit van mensen in het hele land, wat ernstige gevolgen heeft voor toekomstige gasten – zowel Italiaanse als internationale – om de inschepingshavens in Italië te bereiken. De regering in Italië heeft aangekondigd het verkeer van inwoners bijna volledig te beperken, niet langer alleen tussen regio’s, maar nu ook tussen steden en dorpen in haar inspanningen om de pandemie te bestrijden. Deze maatregelen zijn van toepassing voor inwoners van Italië vanaf 21 december 2020 tot en met 6 januari 2021. Het beperkt ook de mogelijkheden van inwoners van andere landen om naar en door Italië te reizen.

De annulering van drie toekomstige geplande reizen van MSC Grandiosa en drie afvaarten van MSC Magnifica is het gevolg van het nieuwe decreet. MSC Grandiosa onderbreekt haar huidige vaarroute van 7 nachten tijdelijk vanaf 20 december in Genua en hervat haar cruises in de westelijke Middellandse Zee op 10 januari 2021 eveneens vanuit Genua.

De MSC Magnifica, die op 18 december opnieuw zou starten met cruises van 10 nachten in het westelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied vanuit Genua, begint nu met haar vaarroute op 15 januari 2021.

In januari verwelkomt MSC Cruises weer gasten aan boord van MSC Grandiosa en MSC Magnifica onder de bescherming van haar uitgebreide gezondheids- en veiligheidsprotocol dat de afgelopen weken – terwijl de pandemie aan de wal op haar hoogtepunt was – effectief werkte ter bescherming van gasten, bemanning en de gemeenschappen die de schepen bezoeken.

