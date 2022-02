MSC Cruises ook in zomer naar de Verenigde Arabische Emiraten

Deel dit artikel

MSC Cruises verlengt het huidige seizoen in de Verenigde Arabische Emiraten. Van 2 april tot en met 25 juni worden extra cruises van zeven nachten met de MSC Bellissima aangeboden, met stops in Dubai, Abu Dhabi en Sir Bani Yas in de Verenigde Arabische Emiraten en Doha in Qatar.

De MSC Bellissima beëindigt haar geplande cruises in de Rode Zee vanuit de Saoedische thuishaven Jeddah op 26 maart en vaart vervolgens naar de Arabische Golf om daar het stokje over te nemen van de MSC Virtuosa.

De Arabische Golf bleek deze winter bijzonder populair onder de MSC-gasten, dankzij de aantrekkelijke route met extra lange verblijven in de havens en twee overnachtingen in Dubai. Frank Van Den Steen, Country Manager MSC Cruises Benelux voegt hieraan toe: “De uitbreiding van onze cruises naar de Arabische Golf is geweldig nieuws. Het is een rijk reisprogramma en Dubai wordt een steeds populairdere bestemming voor reizigers op de Benelux-markten. Deze cruises aan boord van de MSC Bellissima zullen meer mensen in staat stellen deze aantrekkelijke bestemmingen te ontdekken, vooral tijdens de meivakantie.”

Hoogtepunten van de Arabische Golf:

Dubai, VAE – Dubai is een van de meest herkenbare steden in het Midden-Oosten. Om deze opmerkelijke stad zo goed mogelijk te leren kennen, ontdekken gasten waarom Dubai vaak de Stad van de Kooplieden wordt genoemd in een van de vele souks in de oude stad of bezoeken ze een beroemde locatie die heel wat moderner is: het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Al Khalifa.

Abu Dhabi, VAE – De hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, is rijk aan verscheidenheid en cultuur, biedt plaats aan glinsterende gebouwen en vormt de thuisbasis van de prachtige Sjeik Zayed-moskee.

Sir Bani Yas, VAE – Het grootste natuurlijke eiland in de Verenigde Arabische Emiraten biedt ongerepte stranden en tal van wilde dieren. Het eiland Sir Bani Yas heeft een prachtige kustlijn en wordt voor iets meer dan de helft ingenomen door het Arabian Wildlife Park.

Doha, Qatar – Doha werd uitgeroepen tot een van de zeven nieuwe wereldwondersteden en is een snelgroeiende en opwindende bestemming. Voor kunst- en cultuurliefhebbers is het Msheireb Museum slechts een van de vele musea die de stad te bieden heeft.

Cruise met vertrouwen

Op boekingen voor alle reizen deze winter en komende zomer is de ‘Cruise met vertrouwen’-belofte van toepassing, op grond waarvan het bedrijf al aan meer dan een miljoen gasten een veilige, flexibele en aangename cruisevakantie heeft aangeboden gedurende alle fasen van de pandemie. Gasten die vóór 31 maart 2022 boeken, doen dit in de geruststellende wetenschap dat hun boeking flexibel is. Ze hebben tot 15 dagen voor vertrek de mogelijkheid om hun cruise gratis om te boeken; voor Fly &Cruise-boekingen is dit 21 dagen. Alle vakanties met MSC Cruises zijn momenteel alleen toegankelijk voor gevaccineerde gasten en dit zal ook in de winter 2022-2023 het geval zijn. De maatschappij zal de benodigde maatregelen blijven treffen om te verzekeren dat gasten kunnen genieten van één van de veiligste vakantieopties die er is en een onvergetelijke tijd aan boord zullen hebben. Meer informatie over het gezondheids- en veiligheidsprotocol en de inschepingsvoorwaarden van MSC Cruises vind je op de website.

Author Sharon Evers