MSC Cruises heeft nieuwe routes van en naar de Canarische Eilanden (en omgeving) aangekondigd. Een primeur voor de rederij. De nieuwe routes vervangen MSC Opera’s eerder geplande Rode Zee Winter 2024-25 programma, dat werd geannuleerd in het licht van het huidige geopolitieke klimaat voor de scheepvaart in deze regio.

MSC Opera vaart twee verschillende reisroutes van zeven nachten met inscheping in Las Palmas op Gran Canaria op vrijdag en Santa Cruz de Tenerife op zondag tussen 8 november 2024 en 21 maart 2025. De twee afvaarten bieden elk zes aanloophavens en kunnen worden gecombineerd naar een langere cruise van veertien nachten, zodat gasten nog meer fascinerende bestemmingen kunnen ontdekken. Op beide routes is er een langer verblijf in de havens voorzien zodat cruisereizigers ruim de tijd hebben om te genieten van alles wat elke bruisende bestemming te bieden heeft.

MSC Opera bezoekt een aantal eilanden op de Canarische Eilanden, het Portugese eiland Madeira en Marokko in Noord-Afrika, zodat gasten zich kunnen onderdompelen in de rijke cultuur, opvallende landschappen en boeiende attracties van elke unieke bestemming, en kunnen genieten van het ontspannende warme klimaat, ideaal voor sightseeing-activiteiten.

De ene week doet het schip Arrecife in Lanzarote aan, Santa Cruz de Tenerife in Tenerife, Santa Cruz de la Palma in La Palma, Funchal in Madeira en Puerto del Rosario in Fuerteventura voordat het terugkeert naar Las Palmas. De week erna bezoekt MSC Opera San Sebastian de la Gomera in La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Agadir in Marokko, Arrecife en terug naar Las Palmas. Omdat de Canarische Eilanden in de wintermaanden een populaire bestemming zijn, is dit programma gemakkelijk bereikbaar met regelmatige internationale vluchten naar Gran Canaria en Tenerife.

Frank Van den Steen, Country Manager Benelux bij MSC Cruises: “De immense populariteit en onbetwiste aantrekkingskracht van de Canarische Eilanden onder de Belgische en Nederlandse vakantiegangers maken deze nieuwe routes ongetwijfeld tot een gegarandeerd succes. Bovendien bieden ze onze gasten ruim de gelegenheid om volop te kunnen genieten van de verschillende betoverende bestemmingen.”