MSC Cruises voert MICE-campagne onder reisagenten

Deel dit artikel

MSC Cruises voert een nieuwe campagne onder reisagenten om inkomsten uit meetings, incentives, conferenties en evenementen (MICE) te genereren voor het winterseizoen 2022/23 doorlopend tot in de zomer van 2023.

Het initiatief is ook een reactie op verzoeken van reisagenten, multinationale ondernemingen en evenementenbureaus, die meer vraag hebben naar MICE-activiteiten na de afgelopen jaren waarin de sector de gevolgen ondervond van de wereldwijde pandemie. De commerciële teams van MSC Cruises in Benelux zullen in de loop van september contact opnemen met reisbureaus om uitleg te geven over de attracties en voordelen voor MICE-klanten aan boord van de negentien schepen, waaruit de vloot van MSC Cruises momenteel bestaat. Later dit jaar komen daar nog twee nieuwe schepen bij, de MSC Seascape en MSC World Europa.

Frank Van den Steen (Country Manager Benelux, MSC Cruises) zegt het volgende: “Onze schepen bieden grote voordelen ten opzichte van hotels en resorts als MICE-locaties, ongeacht de omvang en schaal van de onderneming. ​ Er zijn veel meer opties wat betreft eten en drinken, tal van verschillende entertainmentattracties om van te genieten en uiteraard, verschillende bestemmingen om te verkennen en te ontdekken. En dat alles tijdens één reis. Na de zeer uitdagende afgelopen 24 maanden voor de MICE-markt kijken we er echt naar uit om onze rol te spelen en ons netwerk van agenten te helpen hun klanten enkele fantastische mogelijkheden te bieden.” ​

Elk schip heeft zijn eigen theater, conferentieruimtes, eetzalen, bars en lounges die allemaal van branding kunnen worden voorzien en worden aangepast aan de wensen van de MICE-klanten. Tijdens elke reis van MSC Cruises zijn ervaren Events Managers aanwezig die een breed scala aan activiteiten aan boord en aan wal kunnen organiseren. Ook de locaties, menu’s, geschenken, dagprogramma’s, bewegwijzering en LED-schermen kunnen worden aangepast. Bovendien kan MSC Cruises op maat gemaakte excursies aan wal samenstellen en entertainmentprogramma’s personaliseren.

Author Dylan Cinjee