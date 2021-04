Na één jaar afwezigheid hervat American Airlines vluchten van New York naar Rome en Milaan

American Airlines heeft donderdag aangekondigd dat het in de komende dagen en weken quarantaine-vrij reizen van New York (JFK) naar Milaan(MXP) en Rome (FCO) zal gaan aanbieden.

Voorafgaand aan de reis moeten klanten een bewijs van de vereiste negatieve COVID19-test voorleggen. Volgens de huidige Italiaanse regels zullen reizigers bij aankomst in Milaan of Rome en na het afleggen van een tweede test op de luchthaven met een negatief resultaat, kunnen afzien van de plaatselijke quarantaine-eisen na de reis, zodat klanten hun tijd tijdens hun verblijf in Italië optimaal kunnen benutten.

‘We zijn er trots op dat we onze klanten extra opties kunnen bieden om het reizen te vergemakkelijken nu ze weer beginnen met het plannen van hun wereldwijde reizen’, aldus Alison Taylor, American’s Chief Customer Officer. ‘We hebben nauw samengewerkt met lokale autoriteiten en testaanbieders om ervoor te zorgen dat we veiligheid, vertrouwen en comfort van wereldklasse blijven bieden, en we kijken ernaar uit om onze klanten binnenkort aan boord te verwelkomen.’

American hervat de dagelijkse service naar Milaan op 4 april en de driemaal wekelijkse vlucht naar Rome op 8 mei. De luchtvaartmaatschappij zal op beide routes vliegen met Boeing 777-200 toestellen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.