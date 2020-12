NCL lanceert boekingsplatform NCL Air

Norwegian Cruise Line, de innovator op het gebied van wereldwijde cruisereizen, heeft met succes “NCL Air” gelanceerd – een revolutionair boekingsplatform voor combinatie boekingen van cruises, inclusief vluchten.

Fly-Cruise-pakket

Het gebruiksvriendelijke platform is ontworpen om klanten nog meer vrijheid en keuze te geven bij het boeken van een cruise. Bovendien geeft de rederij met NCL Air, reisagenten in Nederland de mogelijkheid om voor het eerst pakketten aan te bieden vanaf alle beschikbare nationale luchthavens. NCL Air biedt toegang en actuele prijzen voor vluchten vanuit heel Nederland naar vertrekhavens over de hele wereld, zolang deze beschikbaar zijn via Amadeus. Tegelijkertijd profiteren reisagenten van een vereenvoudigd boekingsproces, terwijl ze worden beloond met de volledige cruisecommissie voor het gehele vluchtpakket.

Voordelen voor reisagenten

Het boekingsplatform is ontwikkeld om het leven van reisagenten gemakkelijker te maken en biedt meer efficiëntie, waardoor ze kostbare tijd terugwinnen. NCL Air geeft reisagenten de mogelijkheid om vluchten aan te bieden vanaf een breed scala aan nationale luchthavens. Hierbij kan gekozen worden voor exclusieve, door NCL gecontracteerde tarieven, waarmee gasten genieten van meer flexibiliteit. Daarnaast is er de optie om vastgestelde tarieven aan te bieden tegen een goedkopere prijs, deze zijn echter wel onderhevig aan bepaalde betalings- en annuleringsbeperkingen. Ook zijn upgrades naar Premium Economy-, Business- en First Class-vluchten mogelijk en is elke boeking volledig beschermd via European Package Travel Directive.

Premium service

Voor ultiem gemak, zijn de tarieven inclusief ingecheckte bagage, vervoer van en naar de lucht- en cruisehaven en, indien nodig, een hotelovernachting vóór de cruise. Een extra service van de rederij is dat in het geval van vluchtannuleringen of vertragingen, NCL assistentie verleent door te zorgen voor alternatieve opties. Dit geldt op geboekte vluchten die onderdeel zijn van een Fly-Cruise-pakket.

Kevin Bubolz, Managing Director Europe bij NCL, vertelt; “NCL Air is de natuurlijke evolutie van onze toewijding om klanten meer vrijheid en keuze te geven en tegelijkertijd reispartners de grootst mogelijke ondersteuning te bieden. We werken al een tijdje aan dit revolutionaire boekingsplatform en ik ben heel blij dat agenten en klanten hier nu de vruchten van plukken.”

Loterij

Om de succesvolle onthulling te vieren, nemen alle Europese agentschappen die een boeking maken van 1 tot en met 31 december, inclusief NCL Air-vluchten, automatisch deel aan een loterij. Reisagenten die in de maand december een kwalificerende boeking maken, maken kans op een van de zeven Amazon-vouchers ter waarde van 1 x € 1.000, 1 x € 500, en 5 x € 100.

Beschikbaarheid NCL Air

NCL Air is beschikbaar voor alle agenten met een Book Norwegian-login. Reisagenten die momenteel geen gebruik maken van de boekingsmodule kunnen contact opnemen met het NCL Partnership Relations Team via agencysupport@ncl.com om alsnog toegang te krijgen tot Seawebagents.ncl.com en NCL Air. Bovendien downloaden agenten gemakkelijk deze e-flyer met een stapsgewijze handleiding over hoe vluchten snel en gemakkelijk geboekt kunnen worden via het nieuwe boekingsplatform.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.