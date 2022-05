“Nederland is een belangrijke markt voor Barbados”

Deel dit artikel

Het veelzijdige Barbados is een nog relatief onontdekt exotisch paradijs voor de Nederlandse markt. Doordat KLM van oktober tot en met maart direct op deze bestemming vliegt, heeft het eiland wel aan populariteit gewonnen onder de Nederlandse vakantieganger. Zo populair als de ABC-eilanden is Barbados echter nog niet. De roadshow, georganiseerd door Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI), Bon Travel en GlobeActive, moet deze droombestemming daarom extra onder de aandacht brengen bij zowel de Nederlandse consument als reisagent.

Het middagevent in het College Hotel in Amsterdam ademt één en al Barbados. Kosten nog moeite zijn gespaard om de gasten volledig onder te dompelen in een echte ‘Barbadian experience’. In het Caribische restaurant Mondi presenteert de uit Barbados overgevlogen chef Trevon Stoute diverse gerechten uit de lokale keuken waaronder fish cutters met gepekelde komkommer en scoth eggs. De welkomstcocktails zijn afkomstig uit de flessen rum die speciaal uit Barbados zijn meegenomen voor het evenement en ook de band bestaat uit lokale muzikanten van het eiland.

Enthousiast

Anita Nightingale van BTMI vertelt dat dit evenement met name tot doel heeft mensen te enthousiasmeren om deze bestemming te boeken voor komend najaar/winter. Zeker gezien het vooruitzicht dat KLM vanaf oktober opnieuw directe vluchten gaat aanbieden naar Barbados, is het interessant het eiland nu weer onder de aandacht te brengen. “We zijn erg blij dat we dit evenement met onze partner Bon Travel hebben kunnen optuigen, juist omdat zij veel prachtige accommodaties op Barbados in hun aanbod hebben.”

Naast de informatieve presentaties over de bestemming, komen ook diverse luxe accommodaties en boetiekhotels aan bod, waaronder Sandals Resort, Cobblers Cove, Eco Lifestyle Lodge, Little Good Harbour, Sand Piper en Sugar Bay welke, op eerstgenoemde na, allemaal via Bon Travel geboekt kunnen worden. Frank Bijsterbosch van Bon Travel noemt het evenement een succes. “Je voelt de Bardados vibes; warme mensen, heerlijke eten en lokale rum.”

Ook Sander Langeveld van GlobeActive is enthousiast over het evenement: “Nederland is een belangrijke markt voor Barbados. Het is dan ook goed om te zien dat de aanwezigen een vakantie naar Barbados wel zien zitten of deze zelfs al aan het plannen zijn”.

De roadshow vervolgt zijn weg door Europa, waar Bajan chef Trevon zijn culinaire kunsten nog zal tonen in Duitsland, Italië en Spanje. We zijn benieuwd of de flessen rum het tot het einde van de roadshow gaan redden.

Author redactie