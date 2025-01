Steeds meer Nederlanders vertrekken vanaf luchthavens in België en Duitsland voor hun vliegvakantie. De kosten vanaf Schiphol stijgen met hoge vliegtaksen en parkeerkosten, terwijl buitenlandse luchthavens vaak veel voordeliger zijn. Voor een gezin kan dit verschil oplopen tot 600 euro.

Sunweb en TUI zien een forse toename in boekingen vanaf luchthavens zoals Weeze, Düsseldorf en Brussel. Bij Sunweb vertrekt inmiddels een kwart van de Nederlandse reizigers vanaf buitenlandse vliegvelden, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. TUI meldt dat een op de drie Nederlanders overweegt om vanwege de prijs te kiezen voor een buitenlandse luchthaven.

Parkeren voor € 1

“In België kun je al parkeren voor 1 euro per dag. Tel de vliegtaks en de bijkomende kosten op en dan kun je per persoon 50 tot 150 euro goedkoper uit zijn als je vanaf een buitenlandse luchthaven vliegt’’, zegt commercieel directeur Tim van den Bergh van Sunweb Group in het Algemeen Dagblad. Naast lagere parkeertarieven bieden regionale luchthavens ook een steeds breder vluchtaanbod. Voor veel Nederlanders blijkt de combinatie van lagere kosten en betere bereikbaarheid dé oplossing om de vakantie betaalbaar te houden.