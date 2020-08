Nederlanders kiezen voor kleinere accommodaties en boeken later

Nederlandse vakantiegangers kiezen voor kleinere accommodaties, stappen eerder in de auto dan het vliegtuig en kiezen voor last minutes, dat blijkt uit onderzoek van dé VakantieDiscounter.

Van de 1.034 respondenten zegt 58% na de coronaperiode dat de kans groot is dat ze voor een kleinschalige accommodatie kiezen. Voorheen deed slechts 38% dit. In de groep van 26-36 jaar ging 36% voor de coronacrisis naar een kleinschalige accommodatie, nu zou 59% daarvoor kiezen. Bij de groep van 46-55 jaar steeg dit van 39% naar 61%. Ook de interesse voor excursies neemt af. 59% van de 65-plussers zegt minder geneigd zijn om op excursie te gaan. Bij de jongeren is dat slechts 38%.

Auto

Ook de manier om op onze bestemming te komen, lijkt onderhevig aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Van alle ondervraagden zegt 36% na corona met de auto op vakantie te zullen gaan. Voorheen was dit slechts 10%. Ook stapt men minder snel in het vliegtuig. Voor corona koos 90% voor een vliegvakantie, na corona is dit nog maar 64%. Opvallend is dat met name de jongeren huiverig lijken om in een vliegtuig te stappen: slechts 48% in de leeftijdsgroep 26 t/m 35 jaar zegt in de toekomst nog met het vliegtuig te zullen gaan.

Boeken

Na corona zegt 32% van de respondenten te kiezen voor vroeg boeken, tegenover eerder 63%. Het aantal mensen dat een last minutes zal boeken, is dan weer bijna verdubbeld van 37% naar 68%.

