Nederlanders mogen na twee weken quarantaine Diamond Princess verlaten

De Nederlanders die op het cruiseschip Diamond Princess in quarantaine zaten mogen het schip verlaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie heeft de Nederlandse ambassade in Tokyo contact met de Nederlanders. Ze zijn allemaal getest op het coronavirus en mogen het schip verlaten, dat in de Japanse haven Yokohama ligt.

In Japan zijn vanochtend in alle vroegte de eerste ongeveer 500 passagiers op het cruiseschip Diamond Princess van boord gegaan. Bussen en taxi’s stonden klaar om de passagiers weg te brengen. De autoriteiten in Japan hadden eerder al gemeld dat woensdag het eerste deel van de passagiers het schip mocht verlaten. Op het schip zaten sinds begin februari 3.700 mensen in quarantaine vanwege een uitbraak van het virus. 540 opvarenden zijn besmet geraakt. Alle passagiers brachten noodgedwongen twee weken door in quarantaine, soms in kleine hutten zonder ramen.

