Nederlandse luchthavens starten met elektrisch vliegen

CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “We zijn enorm trots om aan te sluiten bij dit consortium. Als een van de aanjagers van luchtvaartinnovatie met onze stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) zijn we nu iets meer dan twee jaar bezig met de ontwikkeling van het kleine elektrische vliegen, met Koninklijke NLR en TU Delft. Via (hybride) elektrisch maar ook met waterstof. We brengen onze data en onderzoeksresultaten in. We ontwikkelen graag met onze bestaande partnerships en kunde in dit consortium verder aan elektrisch persoonsvervoer per vliegtuig. Met meerdere Nederlandse vliegvelden hopen we dit proces te kunnen versnellen.”