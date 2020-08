Negen reisondernemingen sluiten zich aan bij ANVR

In deze bizarre maanden waarin de reissector het zeer zwaar te verduren heeft, zijn er verschillende reisondernemingen die juist nu hebben besloten zich aan te sluiten bij brancheorganisatie ANVR.

In de afgelopen (corona-)periode hebben negen reisbedrijven de meerwaarde ingezien van de brancheorganisatie en zijn lid geworden van de ANVR. Naast de acht Nederlandse bedrijven heeft zich ook het Franse Travelski, een handelsnaam van Travelfactory, aangemeld als lid. Daarnaast is de ANVR met nog vijf bedrijven in gesprek om de laatste stappen te zetten op weg naar het lidmaatschap.

Veerkrachtige branche

Frank Oostdam (voorzitter/directeur ANVR): “We zijn blij dat veel van ons werk niet ongezien is gebleven en tal van nieuwe leden zich bij ons hebben aangemeld, welkom! Samen met en voor onze leden blijven we hard werken om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Maar helaas zullen we de komende tijd nog te maken krijgen met tal van faillissementen binnen de sector. Eerst tienduizenden repatriëringen, dan honderdduizenden annuleringen, vervolgens reisvouchers uitgeven die men kan omzetten in vakanties later dit of volgend jaar of uiteindelijk geld, en dan een wereld die langzaam open gaat maar soms ook weer dicht; dat ga je als reisbedrijf niet veel langer volhouden. Wij zullen dan ook in gesprek blijven met de overheid om te zien hoe en waar zij ons kunnen helpen en tegemoet kunnen komen. Ik vertrouw op de altijd veerkrachtige en creatieve reisbranche.”

Lid geworden

De reisbedrijven die recentelijk lid zijn geworden, zijn: Pragema Travel & Insurance B.V., Aquaterra Travel B.V., Onyx Travel B.V., VillaVibes B.V., AsiaDirect B.V., Travelfactory, PT Travelservice vof, Flywise Travel B.V. en Stichting Israël Idoed Reizen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.