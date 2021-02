Vergeet niet door te geven welke gidsen je wilt ontvangen

Touroperators krijgen de gidsen niet bij de winkels, want de winkels zijn dicht. Reisagenten kunnen niet een gids bij de klant bezorgen, want ze hebben de nieuwe gidsen niet. Voor zowel reisorganisatoren als reisbureaus een lastige situatie. Lees snel verder voor dé oplossing.

Want, wanneer klanten (telefonisch/mail) om gidsen vragen of zodra de winkels weer open mogen en/of klanten weer reizen kunnen gaan boeken, dan wil je natuurlijk wel over de nieuwste gidsen beschikken én dat de gids van jouw reisorganisatie ook op de reisbureaus verkrijgbaar is.

Op vrijdag 26 februari worden gidsen die bij TWI liggen bezorgd bij de reisbureaus. Reisbureaus zorgen er voor dat op die dag er iemand is om de gidsen in ontvangst te nemen. Dit betekent dat reisorganisatoren wordt gevraagd om afnemers te informeren en ervoor te zorgen dat uiterlijk 18 februari gidsen beschikbaar zijn bij TWI.

Reisbureaus ‘moeten’ er op hun beurt voor zorgen dat er op 26 februari iemand is die de gidsen in ontvangst kan nemen. Zorg uiterlijk 18 februari dat je bestelling hiervoor bij TWI ligt. Neem zo nodig contact op met salessupport van TWI via 0172 536000 of info@twi.nl.

