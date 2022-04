Nieuw bij 333travel: Individueel rondreizen in Peru

Deel dit artikel

333travel lanceert wederom een nieuwe bestemming in Zuid-Amerika: Peru. Een veelzijdige bestemming in het reisaanbod van privérondreizen op maat waar hoogtepunten en verborgen plekken samenkomen.

“Peru is een bestemming dat alles heeft. Tijdens onze individuele rondreizen reis je langs koloniale steden, woestijnduinen, wereldwonder Machu Picchu, indrukwekkende bergketens en de jungle. Het is een land dat bij iedereen past en waar een kleurrijke, vriendelijke bevolking woont. Onze reisspecialisten zijn al een keer, of zelfs meerdere keren, in Peru geweest en delen graag hun eigen ervaring. Met hun tips en de wensen van de reiziger ontstaat die onvergetelijke rondreis door Peru”, aldus Frangken Tuhumena (CEO 333travel).

Het reisaanbod van 333travel naar Peru bestaat uit (luxe) individuele rondreizen, transfers, excursies en bijzondere accommodaties. Met de toevoeging van Peru komt het reisaanbod van 333travel uit op 33 bestemmingen.

Author Arjen Lutgendorff