Nieuw bij Incento: de mooiste treinreizen van Europa 2021/2022

Treinreisspecialist Incento lanceert vandaag een digitale brochure met daarin een schitterende selectie van de mooiste treinarrangementen binnen Europa voor 2021 en 2022.

Naast beroemde en bekende treinen, zoals de Venice Simplon-Orient-Express, de Belmond Royal Scotsman, de Golden Eagle en de Glacier Express heeft Incento ook een aantal nieuwe luxe treinen en beroemde routes aan het portfolio toegevoegd.

Reis bijvoorbeeld per El Transcantábrico Gran Lujo door het noorden van Spanje of maak tijdens een stedentrip door Londen een dagtocht met de exclusieve Belmond British Pullman Express. Het aanbod in Zwitserland is onder andere uitgebreid met de pittoreske Centovalli lijn, de Voralpen Express en de historische Glacier Pullman. Daarnaast zijn er diverse panoramische spoortrajecten door Scandinavië in het assortiment opgenomen, zoals de Flåm- en Bergen Spoorlijn.

Naast een groot aanbod aan individuele reizen presenteert Incento in de brochure ook een aantal bijzondere groepsreizen naar Scandinavië en Zwitserland en een preview van het aanbod treinreizen wereldwijd.

De brochure is in te zien via incento.nl/digitalebrochure. Reisagenten ontvangen via Tatiana Lanenga, Sales- & Accountmanager Retail nog een speciale versie van deze digitale brochure.

