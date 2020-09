Nieuw boutiquehotel-concept op Curaçao

Edward Suares en Michael Suares beginnen onder de naam Terra Boutique Hotel een nieuw boutiquehotel-concept, waarvan het eerste komt te staan in Pietermaai (Curaçao). Daarnaast wordt er ook gekeken naar mogelijkheden op St. Maarten en in Nederland. “Het hotel op Curaçao is in een historisch koloniaal pand, maar we willen wel de moderne technologie bieden. De bedoeling was een beetje zoals het Citizen M concept.”

Beluister hier de Podcast met Edward Suares.

 

“We willen een beetje het vijf/zes-sterrenniveau leveren met een betaalbare prijs, op een 3,5 ster-prijs. Het gaat dus om een hele hoge prijs-kwaliteitsverhouding. Aan zee met een strandje, dichtbij de stad. In Parijs bruist het, in Amsterdam bruist het en wij willen Willemstad gaan liften, want het moet het epicentrum van Curaçao zijn. Op het moment dat we meerdere kamers hebben, gaan we zeker samenwerken met touroperators. Ik denk dat er altijd een combinatie moet zijn tussen directe verkoop, reisgenten, touroperators en de online travel agents”, zo laat Edward Suares, bij velen in de branche bekend uit de tijd dat hij werkzaam was bij het het Curaçao Tourist Board, weten aan TravelPro.

Lees het hele artikel in TravelPro 38.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.