Het hoofdkantoor van Internoord Vakanties, dat al sinds beging zestiger jaren aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden gevestigd is, gaat verhuizen. De fysieke winkel, het callcenter, de activiteiten op online gebied (TravelNoord) alsmede het ICT-bedrijf Deo Volente Research (Multibookers) worden samen ondergebracht in een nieuw pand in het centrum van Leeuwarden. Dat laat Erik van der Waard (CEO/eigenaar Internoord Travel Group en voorzitter Dutch Travel Alliance) aan Travelpro weten.

Daarmee verlaat Van der Waard het pand aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Van der Waard is sinds 1995 actief in de sector en nam in 2003 het bedrijf over van zijn ouders. Hij vertelde jaren geleden in een interview met Travelpro over het pand aan de Tweebaksmarkt: “Dit is ons woonhuis geweest, waar nu mijn bureau staat stond letterlijk ook mijn wieg. Mijn ouders werkten vrijwel dag en nacht, ik ken ze eigenlijk niet anders dan dat ze aan de balie zaten. Wij woonden in het begin altijd boven de zaak, dus op mijn vierde had ik al de gidsen-stickers aan mijn oren en op mijn neus hangen.”

Goed bereikbaar

In het nieuwe pand, dat Van der Waard samen met zijn ICT-compagnon Dennis Visser heeft aangekocht, wordt intrek genomen op drie verdiepingen van ieder circa 400 vierkante meter. Het nieuwe pand is gelegen in hartje centrum in een van de drukste winkelstraten van de stad (de Schrans, red.) met 25 parkeerplaatsen op eigen terrein. Ook voor wie met het openbaar vervoer komt, is het nieuwe pand op één minuut lopen van Leeuwarden NS Centraal goed bereikbaar.

Samenwonen

Van der Waard: “Dennis en ik hadden al jaren de wens om zakelijk te gaan samenwonen, maar dat kreeg wat vertraging vanwege een vleermuis uit China. Op de huidige locatie is iedere werkplek bezet en we rijden continu van de ene naar de andere locatie, dus deze geweldige nieuwe huisvesting komt echt als geroepen. Het nieuwe pand zal volgens planning Q4 van dit jaar in gebruik worden genomen. De filialen in Harlingen, Heerenveen en op de luchthaven van Groningen Airport Eelde blijven eveneens bestaan”.

Op de foto Dennis Visser en Erik van der Waard.