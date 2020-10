Nieuw reisconcept Riksja Travel een langgekoesterde wens

Riksja Travel heeft een nieuw reisconcept gelanceerd, namelijk de Riksja Roadtrips. Een goed moment om eens bij te praten met Jeroen van Vilsteren (Manager Sales & Marketing bij Riksja Travel) over hoe het bedrijf omgaat met de crisis, de lancering van het concept en plannen voor de toekomst.

Welke impact heeft de coronacrisis op Riksja Travel?

“Vanaf het moment dat Amerika het luchtruim sloot, zijn we in een enorme chaos terechtgekomen. Als team hebben wij geprobeerd om daar zo snel mogelijk structuur in aan te brengen. Van de een op de andere dag verkochten we geen reizen meer, maar waren we alleen maar bezig met het omboeken van reizen. Nog steeds zijn de collega’s op de salesafdeling dag in, dag uit in gesprek met onze klanten om reizen om te boeken naar volgend jaar. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal collega’s om de continuïteit van Riksja Travel te waarborgen.”

Je bent zelf begin dit jaar toegetreden tot het managementteam, hoe beleef jij de crisis?

“Ik zat één week in mijn nieuwe rol en toen kon er niet meer worden gereisd. In die week was ik mij aan het voorbereiden op mijn nieuwe functie en toen was ineens de hele wereld anders. Het was een enorme achtbaan, niet alleen voor mij, maar voor het hele bedrijf. Het heeft veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd van iedereen. Tegelijkertijd komt het ware ondernemerschap in dit soort situaties bovendrijven. Dat betekent dat we heel scherp hebben gekeken wat Riksja als organisatie nodig heeft om gezond uit de strijd te komen. Daarbij wilden we onze service en kwaliteit hierin ook verbeteren. Daarom hebben we het bedrijf opgedeeld in mensen die aan de voorkant met sales en omboekingen bezig zijn en alle aandacht voor onze reizigers hebben. De andere groep is meer aan de achterkant van het bedrijf werkzaam, waarbij er focus ligt op kwaliteitsverbetering van onze reisproducten en het initiëren van nieuwe reisconcepten voor de toekomst van Riksja. Het was zeker niet een ideale start, maar ik voel gelukkig een enorme teamspirit waar ik heel blij van word.”

Hoe zagen jouw dagen er toen uit?

“We begonnen elke ochtend met een crisisoverleg van het managementteam. Hier werd besproken welke reizen er geannuleerd moesten worden en welke groepen reizigers er die dagen benaderd zouden worden. De eerste twee maanden was het voornamelijk mensen terughalen naar Nederland en reizen annuleren. Daarna was het structuur bouwen om deze crisis te beheersen. Het is belangrijk dat er oog is voor de klant, maar ook voor de collega’s en de werkdruk en emoties die de crisis met zich meebrengt. Dat was een flinke uitdaging.”

Als we het over uitdagingen hebben, wat was de grootste?

“De grootste uitdaging was om perspectief te bieden aan de collega’s dat er een stip aan de horizon is, ook al is die nu nog niet zichtbaar. We worden heel blij van praten over mooie bestemmingen en mensen op reis sturen, maar dat is iets wat we nu niet kunnen doen. Het is voor ons de uitdaging om de collega’s het hogere doel, het redden van Riksja Travel, mee te geven en dat iedereen daar zijn aandeel in heeft. Daarnaast willen we de service naar onze klanten optimaal houden, dus ten alle tijden bereikbaar zijn en met elke klant het gesprek aangaan om tot een oplossing te komen.”

