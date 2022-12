Nieuwe afleveringen Reizen Waes: Wereldsteden

Deel dit artikel

Tijdens corona kon Tom Waes niet op reis, maar het afgelopen jaar is de avonturier weer op pad gegaan. Tom gaat in de laatste vier afleveringen van Reizen Waes: Wereldsteden op zoek naar inspirerende verhalen in Dubai (Verenigde Emiraten), Mumbai (India), São Paulo (Brazilië) en Nairobi (Kenia).

Tom Waes bezocht voor deze serie eerder al de metropolen: Caïro, Londen, Los Angeles, Mexico City en Ulaanbaatar (uitgezonden op NPO 3 in juli en augustus 2022)

Aflevering 6: Mumbai, zondag 22 januari, 20.15 uur, VPRO, NPO 3

Mumbai is niet alleen de grootste stad van India, het is ook de dichtstbevolkte stad ter wereld. Hoe hou je een enorme metropool als Mumbai leefbaar in een land waar de kloof tussen arm en rijk zo groot is? Die vraag brengt Tom in de stromende regen onder meer naar Dharavi, de grootste sloppenwijk van het land, waar meer dan een half miljoen mensen op een vierkante kilometer wonen. In Bollywood, het Hollywood van India, ontmoet Tom jonge acteurs die er hun geluk beproeven en in het Shivaji park neemt hij een kijkje bij beoefenaars van de snelst groeiende sport ter wereld, een speciale vechtsport genaamd ‘mallakhamb’.

Aflevering 7: Nairobi, zondag 29 januari, 20.15 uur, VPRO, NPO 3

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is op dit moment de snelst groeiende stad van Afrika. Met een zeer jonge bevolking (de gemiddelde leeftijd is 21 jaar) staat Nairobi bovendien symbool voor de toekomst van het continent. Die blik op de toekomst brengt Tom bij enkele opvallende verhalen. Zo traint hij mee met het enige ijshockeyteam van Oost-Afrika, test hij de eerste Afrikaanse auto en bezoekt hij de laatste twee levende noordelijke witte neushoorns.

Aflevering 8: São Paulo, zondag 5 februari, 20.15 uur, VPRO, NPO 3

Met meer dan 24 miljoen inwoners is São Paulo niet alleen de grootste stad van Brazilië, maar ook van het hele Zuid-Amerikaanse continent. De megastad draagt de toepasselijke bijnaam ‘Selva de pedra’ of ‘Betonnen jungle’. Er zijn ook veel gewelddadige overvallen en ontvoeringen per auto. Tom volgt daarom een anti-overvalopleiding op het circuit van Interlagos. Tom ontdekt samen met zijn Braziliaanse reisgenoot en tolk Tomás dat er in São Paulo inderdaad heel wat te beleven valt.

Aflevering 9: Dubai, zondag 12 februari, 20.15 uur, VPRO, NPO 3

Nog maar vijftig jaar geleden was Dubai een klein en volstrekt onbekend vissersstadje aan de rand van de woestijn. Tot er in het midden van de vorige eeuw olie wordt ontdekt en Dubai in sneltempo uitgroeide tot de grootste stad van de Emiraten. Samen met z’n gids Hattem gaat Tom op zoek naar de verhalen achter het glimmende imago van Dubai. Hij is er bovendien op het heetste moment van jaar en dat blijkt niet altijd even makkelijk.

Author Arjen Lutgendorff