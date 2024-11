Prijsvrij Vakanties & D-reizen biedt Blokker-medewerkers een uniek omscholingstraject aan om hun carrière een nieuwe wending te geven in de dynamische reisbranche. Dit initiatief komt volgens eigen zeggen voort uit de waardering voor de klantgerichte vaardigheden en ervaring van Blokker-medewerkers, die na de recente ontwikkelingen bij Blokker op zoek kunnen zijn naar nieuwe carrièremogelijkheden.

Marc van Deursen, CEO van Prijsvrij Vakanties & D-reizen, benadrukt de waarde van Blokker-medewerkers: “Blokker-medewerkers zijn vakmensen met een enorme passie voor klanten en service. We hebben grote waardering voor hun inzet en betrokkenheid in de retailsector.” Hij voegt daaraan toe: “Met onze ervaring in begeleiding en omscholing willen we hen niet alleen een nieuwe baan, maar ook een betekenisvolle toekomst bieden in de reisbranche, waar hun talenten tot hun recht komen en verder kunnen groeien.”

Omscholingstraject en carrièremogelijkheden

Het omscholingstraject is volledig kosteloos en gericht op begeleiding en groei. Blokker-medewerkers kunnen hun klantgerichte kwaliteiten inzetten in diverse functies, zoals (junior) reisagent, reisbureau manager en online travel agent. Ook zijn er mogelijkheden voor commercieel en analytisch talent op het hoofdkantoor. Blokker-medewerkers die geïnteresseerd zijn in dit omscholingstraject kunnen zich aanmelden via vacatures@d-reizen.nl. Na een selectieprocedure kunnen zij starten met de opleiding en een nieuwe carrière opbouwen bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen.

Foto ter illustratie: medewerkers D-reizen