Nieuwe maatregelen voor Griekenland-toeristen

Griekenland gaat vanaf zaterdag 7 november 2020 om 6.00 uur tot eind november in lockdown om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan. Hierdoor kondigt de Griekse overheid ook nieuwe maatregelen aan voor reizigers.



Vanaf 9 november dienen alle reizigers die met het vliegtuig naar Griekenland komen uiterlijk 48 uur voor aankomst een negatieve PCR-Test af te leggen. Vanaf 11 november dienen reizigers die via land naar Griekenland komen 72 uur voor aankomst een negatieve PCR-test af te leggen. Ongeacht of reizigers via land of lucht naar Griekenland reizen dienen zij 24 uur voor vertrek het PLF formulier online in te vullen. Er is geen quarantaineverplichting bij aankomst.

Daarnaast gaan vanaf komende zaterdag horeca, musea, bioscopen, winkels, theaters, concertzalen, markten en archeologische plekken dicht. Supermarkten blijven wel open.

Meer info? Mail naar het Grieks Verkeersbureau via nederland@visitgreecebenelux.nl.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.