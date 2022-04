Nieuwe Marokko-routes voor TUI fly

Deel dit artikel

Vanaf eind deze maand lanceert TUI fly een aantal nieuwe routes vanaf Marokko naar de verschillende luchthavens in Nederland, België en Frankrijk.

Nieuw in Nederland zijn de vluchten vanaf Marrakech en Oujda naar Rotterdam The Hague Airport. Op 29 april start het traject Marrakech – Rotterdam, met twee vluchten per week (op de maandag en vrijdag). Een maand later (vanaf 27 mei) gevolgd door de route Oujda – Rotterdam. Ook met twee vluchten per week, op de dinsdag en vrijdag.

Naast deze nieuwe routes op Rotterdam blijft TUI fly vanuit Marokko ook vliegen op Eindhoven Airport:

Nador – Eindhoven : vier keer per week op maandag, woensdag, vrijdag en zondag

Oujda – Eindhoven: vier keer per week op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag

Tickets kunnen worden geboekt op www.tuifly.ma, in de TUI Store in Casablanca (242, Boulevard Zerktouni), in reisbureaus of door te bellen met de klantenservice op 0890 404 404. Vluchten geboekt via TUI fly in Marokko worden uitgevoerd door TUI fly België of TUI fly Nederland

Author Sharon Evers