Nieuwe routes en schepen voor VIVA Cruises in 2021

Na een succesvolle herstart van de Europese routes na de lockdown eerder dit jaar breidt riviercruisespecialist, VIVA Cruises, haar cruiseaanbod voor 2021 verder uit. MS TREASURES en MS INSPIRE zijn dit jaar alweer actief en hier zal de onlangs gerenoveerde SWISS DIAMOND aan toegevoegd worden. Dit schip zal volgend jaar toetreden tot de VIVA Cruises-familie en de Baltische routes van het bedrijf op haar nemen.

De toevoeging van SWISS DIAMOND en de herintroductie van de routes van VIVA Cruises langs de Baltische kust zijn slechts enkele hoogtepunten van het 2021-programma van de rivierspecialist. SWISS DIAMOND, met een capaciteit van 123 passagiers, is in 2019 volledig gerenoveerd en heeft nu een frisse nieuwe en moderne uitstraling. Aan boord van de elegante SWISS DIAMOND krijgen passagiers de kans om de populaire Baltische regio te ontdekken tijdens twee verschillende cruises die vertrekken vanuit de Duitse stad Stralsund. De Baltische eilanden en eilandhoppen in de Baltische Zee zijn de thema’s die centraal staat tijdens deze cruises die van mei tot oktober 2021 beschikbaar zijn.

MS Treasure en MS Inspire in 2021

Twee van de meest populaire schepen van de VIVA Cruises vloot, MS TREASURES en MS INSPIRE, zullen in de zomer van 2021 cruises van vier nachten aanbieden langs de Main en de Rijn. Een van de hoogtepunten van de rivier de Main zijn de pittoreske Duitse steden Wertheim en Würzbur, terwijl de passagiers van de Rijn cruises via Mannhein een bezoek kunnen brengen aan Strasbourg. Passagiers kunnen zich ook verheugen op de klassieke Donau-routes met een aaneenschakeling van bezoeken aan prachtige steden zoals: Wenen, Boedapest en Bratislava. Tijdens de winter periode is de Rijn-Winter-Sprookjes-Cruise terug van weggeweest. Dit is een zesdaagse cruise tussen Düsseldorf en Strasbourg die ervoor zorgt dat elke passagier volledig in feestdagensfeer de cruise zal verlaten.

MS INSPIRE zal haar routes voor 2021 voornamelijk starten vanuit Düsseldorf. Vanaf hier beginnen ook de Rheingau Experience en Ijsselmeer Discovery, evenals enkele cruises langs de rivier de Moezel met een gloednieuwe haven, Traben-Trarbach, gelegen in de Moezelvallei. Dit is een van de mooiste rivierdalen van heel Duitsland.

Seizoen 2021

Zowel MS TREASURES als MS INSPIRE starten het seizoen 2021 eind maart en zullen het hele jaar door cruises organiseren.

Andrea Kruse, COO van VIVA Cruises, zegt: “Omdat de nieuwe cruises van vier nachten die deze zomer zijn geïntroduceerd zo goed zijn ontvangen, zijn we erg verheugd om deze nieuwe routes voor 2021 aan boord van MS TREASURES en MS INSPIRE opnieuw te presenteren. Met ruime suites van maximaal 30 vierkante meter en VIVA’s Checklist, de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen welke geïntroduceerd zijn in het licht van Covid-19, kijken we er enorm naar uit om meer van onze geliefde gasten volgend jaar te verwelkomen”.

Alle routes voor 2021 zijn inclusief het kenmerkende VIVA All-Inclusive-product van VIVA Cruises. Dit is inclusief snacks, volpension, alcoholische en niet-alcoholische dranken van hoge kwaliteit, een minibar, schoonheidsproducten van het luxe cosmeticamerk Rituals en alle tips en fooien.

Meer informatie is te vinden op: www.viva-cruises.com/nl/

