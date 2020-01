Nieuwe schepen voor MSC Cruises

MSC Cruises en Chantiers de l’Atlantique hebben vandaag de contracten voor de bouw van MSC Cruises’ derde en vierde LNG-aangedreven MSC World Class-schepen, die worden geleverd in 2025 en 2027.

De eerste van de eerste twee schepen in de klasse is momenteel onder bouw op de scheepswerf van Chantiers de l’Atlantique in Saint-Nazaire en zal in 2022 in dienst treden. Met 205.000 GT wordt ze het grootste schip dat wordt geëxploiteerd door een Europese cruisemaatschappij en het eerste LNG-aangedreven cruiseschip dat is ingebouwd Frankrijk. In vergelijking met standaard scheepsbrandstof vermindert LNG de zwavelemissies en fijnstof met 99%, NOx-emissies met 85% en CO2-emissies met 20%. Deze contracten vertegenwoordigen een kapitaalinvestering door MSC Cruises van meer dan 2 miljard en zullen naar verwachting 14 miljoen extra werkuren genereren, wat neerkomt op meer dan 2.400 full time equivalente banen voor de komende 3,5 jaar. Dankzij de handtekening van vandaag kan de scheepswerf ook samenwerken met de honderden leveranciers en onderaannemers die bij de projecten betrokken zijn, waardoor een nieuwe cyclus in gang wordt gezet die de Franse economie enorm ten goede zal komen.

Vandaag hebben MSC Cruises en Chantiers de l’Atlantique het partnerschap ook het volgende decennium uitgebreid met twee extra projecten. Ten eerste tekenden de bedrijven een Memorandum van Overeenstemming (MOU) voor de ontwikkeling van nog een nieuwe prototypeklasse van cruiseschepen op LNG die onder het merk MSC Cruises opereren. Voor dit project zullen MSC Cruises, de scheepswerf en andere partners zich richten op de ontwikkeling van opkomende milieutechnologieën in overeenstemming met de visie van IMO voor 2030 en 2050. De vier schepen in deze nieuwe klasse vertegenwoordigen een kapitaalinvestering van meer dan 4 miljard. Met een tweede MOU zal MSC Cruises samenwerken met Chantiers de l’Atlantique bij de ontwikkeling van nog een innovatief prototype scheepsklasse-concept waarmee ze mogelijkheden zullen onderzoeken over gebruik van windenergie en andere geavanceerde technologieën. De drie vandaag gesloten overeenkomsten vertegenwoordigen een investering van meer dan 6,5 miljard in de Franse economie.

