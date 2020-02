Nieuwe Smile Society Top 100 Sunny Cars: Annemarie de nieuwe nummer 1

Sunny Cars heeft voor ook voor het afgelopen kwartaal (november, december en januari), een nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt. Deze Smile Society bevat 100 reisagenten die in het afgelopen kwartaal de meeste autohuurboekingen bij Sunny Cars hebben gemaakt. Dit kwartaal mag Annemarie van Erp-van de Wetering zich de beste van Nederland noemen en zo is zij gegarandeerd van een plek op de Grand Prix Sunny Cars studiereis dit jaar.

De Smile Society is een aantal jaar geleden in het leven geroepen om reisagenten persoonlijk te belonen. “De retail is voor Sunny Cars nog altijd heel belangrijk. Die waardering laten we graag blijken”, vertelt Marco Ammerlaan, director of sales Nederland, België en Frankrijk. De 100 beste reisagenten worden drie maanden lang in het zonnetje gezet met het Smile Smile pakketje, 30% agentenkorting in plaats van de gebruikelijke 20%, Cadeaubon t.w.v. €10 en een grote reep Tony’s Chocolonely. De Smile Society wordt ieder kwartaal vernieuwd.

Nieuw in dit boekjaar: de Powerstarter en Speedmaster

“Dit toeristische boekjaar hebben we de opbouw van de Smile Society aangepast door de Powerstarter en de Speedmaster in het leven te roepen”, legt Marco Ammerlaan uit, “Op deze manier kunnen we meerdere reisagenten uit de Smile Society goed in het zonnetje zetten die een bijzondere prestatie hebben geleverd”. De Powerstarter is de beste nieuwkomer, een reisagent die vorig kwartaal niet tot de Smile Society behoorde. Dit kwartaal is dat Sharon Moor. Een mooie titel!

De Speedmaster is de grootste stijger. Tjitske Koopmans stond vorig kwartaal op plek 87 in de top 100 en nu op plek 21. Ook dat is iets om trots op te zijn. Zij ontvangen een certificaat met deze titel en worden in de spotlight gezet door middel van een interview, die gepubliceerd wordt in de nieuwsbrief van Sunny Cars en in een spread in TravelPro. “Vorig kwartaal hebben we het voor het eerst op deze manier gedaan, dat is altijd even spannend”, zegt Marco Ammerlaan, “gelukkig kregen we veel positieve geluiden vanuit de branche. Daar doe je het uiteindelijk voor, die Sunny smiles!”

De allerbeste dit kwartaal was Annemarie van Erp-van de Wetering, zeker geen onbekende in de Smile Society. Wij willen Annemarie van harte feliciteren! Als nummer 1 is zij, naast de voordelen van de Smile Society, zeker van een plek tijdens de Grand Prix Sunny Cars studiereis. Deze studiereis is na twee edities een begrip geworden in de reisbranche. De deelnemers moeten verschillende opdrachten doen en ontdekken op deze manier hoe onmisbaar de huurauto is tijdens een vakantie. Elk jaar is de bestemming voor de deelnemers onbekend. Waar de reis dit jaar naartoe gaat, houdt Sunny Cars ook nog geheim!

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.