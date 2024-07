Een groot deel van de trappen en roltrappen op station Schiphol Airport zijn aangepast en de liften zijn vernieuwd. Na de zomer worden ook de laatste trappen in de gevel vervangen. Door deze aanpassingen is er meer vrije ruimte op de perrons, waardoor treinreizigers sneller de trein in- en uitstappen en de doorstroming op de perrons verbetert. De verbouwing is een van de stappen om de bereikbaarheid van Schiphol als multimodaal knooppunt te verhogen.

De afgelopen twee jaar zijn bestaande stijg- en daalpunten (trappen, rolpaden en liften) aangepakt. De hellingbanen zijn vervangen door vaste trappen en de bestaande en nieuwe trappen zijn verbreed. Ook zijn van enkele roltrappen, dubbele roltrappen gemaakt. De bestaande liften zijn voorzien van nieuwe beglazing, branddeuren en wandafwerking om een brandwerende laag aan te brengen tussen het perron en Schiphol Plaza.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door BAM Infra en vonden grotendeels plaats in verschillende treinvrije periodes, om de hinder voor reizigers beperkt te houden. Het station bleef tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor zowel reizigers als personeel. Bij de sloopwerkzaamheden ging het om het demonteren en uithijsen van zes rolpaden (hellingbanen) van elk 45 meter lang. De materialen werden afgevoerd met werktreinen van 280 meter lang. De locomotieven van de werktrein reden op duurzame HVO100 brandstof, in plaats van diesel.



Nu het grootste deel van de werkzaamheden zijn afgerond, vieren we dit moment samen met de reizigers en andere gebruikers van dit station. Namens alle samenwerkende partijen wordt iets lekker uitgedeeld op het station.

Schiphol is een knooppunt waar in een relatief klein gebied veel verschillende vormen van mobiliteit samenkomen. Het doel van project Multimodale Knoop Schiphol (MKS) is dat Schiphol ook in de toekomst een comfortabel vervoersknooppunt blijft. Vervanging en vernieuwing is nodig om de capaciteit, veiligheid en kwaliteit te garanderen van Schiphol Plaza, de perrons en het busstation. Op een later moment worden op het station bijvoorbeeld ook nieuwe stijgpunten gemaakt die direct in verbinding zijn met het bovengelegen busstation. Zo kunnen reizigers rechtstreeks van en naar het perron richting de bus lopen.