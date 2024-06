Amsterdam scherpt haar standpunt over Schiphol aan en roept op tot serieuze krimp naar maximaal 400.000 vluchten per jaar en een volledige nachtsluiting.

Een serieuze krimp en volledige nachtsluiting zorgt er volgens de gemeente voor dat er direct minder uitstoot en impact op de omgeving is. Om tot een nieuw evenwicht tussen leefbaarheid en economische belangen te komen is een combinatie nodig van minder vliegbewegingen, innovatie en beprijzing. Dit maakte wethouder Hester van Buren vandaag bekend in een herziene positiebepaling ten opzichte van Schiphol.

Te weinig aandacht

Wethouder Hester van Buren (Luchthaven): “De afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor omwonenden, klimaat en arbeidsomstandigheden. In deze klimaatcrisis kunnen we niet stilzitten en daarom zijn wij voorstander van krimp naar 400.000 vluchten per jaar, een volledige nachtsluiting en het vervangen van korte vluchten door internationaal treinverkeer. Met deze aangescherpte visie op Schiphol willen we als Amsterdam bijdragen aan een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en economie. Dit willen we samen met de luchthaven verder vorm geven, op weg naar een groene(re) toekomst en een leefbare stad en regio.”

Gezonde, schone en veilige leef- en werkomgeving

Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen naar maximaal 400.000, een volledige nachtsluiting tussen 23.00 uur en 07.00 uur, het weren van privéjets en een afstands- en stoelklasse-afhankelijke vliegbelasting, maken onderdeel uit van het brede pakket aan maatregelen dat de balans moet herstellen, zo stelt de gemeente. “De reductie in vliegbewegingen zorgt direct voor minder geluidshinder, slaapverstoring en uitstoot. De maatregelen die het kabinet heeft vastgesteld om de geluidshinder terug te dringen moeten zo snel mogelijk worden vastgelegd in een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB) dat wordt gehandhaafd, zodat de rechtsbescherming voor omwonenden, ook buiten de vastgestelde geluidscontouren, wordt hersteld en Schiphol weer binnen de wet opereert.”

Betere arbeidsomstandigheden

Iedereen moet op een gezonde en veilige manier voor een eerlijk loon kunnen werken op Schiphol. Als aandeelhouder ziet Amsterdam erop toe dat de doelen van Schiphol om de arbeidsomstandigheden te verbeteren worden behaald. Werknemers die Schiphol draaiende houden in de beveiliging, schoonmaak en bagageafhandeling, moeten zoveel mogelijk baanzekerheid krijgen, een vaste contract, een degelijk rooster en een eerlijk loon. Ook blijft Amsterdam zich inzetten voor het inperken van beloningen aan de top en beloning volgens WNT-norm.

Verduurzaming en een eerlijke prijs voor vliegen

“Het verduurzamen van Schiphol, en de luchtvaart van en naar Schiphol, is van groot belang om de CO2-uitstoot en andere broeikasgassen te verminderen en de Nederlandse klimaatdoelen te halen”, aldus de gemeente. Amsterdam steunt het kabinetsvoorstel om een wettelijk vastgelegd CO2-plafond in te stellen, voor de CO2 die de luchtvaart vertrekkend vanuit Nederland mag uitstoten, en houdt vast aan de invoering van het CO2-plafond in 2025. Amsterdam stelt voor om op korte termijn een afstandsafhankelijke vliegbelasting in te voeren die varieert naar vliegklasse, “omdat verdere prikkels voor verduurzaming achterblijven”. Amsterdam schrijft verder: “Vliegen is relatief goedkoop omdat er geen btw of accijnzen op vliegtickets zitten. Hierdoor is er een ongelijk speelveld met andere vervoersmogelijkheden zoals de trein. Amsterdam pleit voor stappen richting ‘true pricing’, een eerlijke prijs voor vliegen. Het heffen van kerosinebelasting en andere vormen van beprijzing zijn mogelijkheden om duurzame innovaties in de luchtvaart te versnellen.”

Internationale en multimodale bereikbaarheid

“Hoe meer mensen per trein tussen Europese steden reizen, in plaats van met het vliegtuig, hoe beter het is voor het klimaat en de leefomgeving. De CO2-uitstoot van reizen per trein is gemiddeld zo’n 80 procent lager die van reizen per vliegtuig. Amsterdam is groot voorstander van het stoppen met korte vluchten die ook per trein kunnen worden afgelegd. De overgang van reizen per vliegtuig naar reizen per trein is sterk afhankelijk van verbeteringen op het spoor tussen Nederland en andere Europese landen en vergt een forse investering.”

Ruimtelijk en economisch evenwicht voor de regio

De behoefte aan nieuwe woningen in en om Amsterdam is groot. Voor 2031 moeten er volgens het Nationaal Bouwplan 900.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan 250.000 in de regio Amsterdam. “Door de schaarse ruimte in de regio en de huidige geluidsbelasting van Schiphol is het vrijwel onmogelijk om aan de woningbouwopgave te kunnen voldoen. Amsterdam pleit daarom voor het terugdringen van de geluidscontouren van Schiphol om negatieve gezondheidseffecten te beperken en voldoende ruimte te bieden voor woningbouw in de regio. Een belangrijke stap is het onderzoeken van het huidige baangebruik van de luchthaven.”