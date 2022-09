Nieuwe Travel Counsellor: Yvonne Cocco

Deel dit artikel

Yvonne Cocco is geen onbekende in de reisbranche, ze heeft jarenlang gewerkt als vertegenwoordiger van de Dominicaanse Republiek en heeft zich nu aangesloten als zelfstandig reisprofessional bij Travel Counsellors.

Afgelopen voorjaar stopte haar baan als sales rep. bij de Dominicaanse Republiek en richtte ze zich meer op het stylen van interieurs. Yvonne: ‘Dat vind ik fantastisch om te doen. Alleen mijn netwerk op dit gebied is niet heel groot, waardoor ik mijn diensten niet goed kan verkopen. Ik doe het nog steeds graag, maar ben me gaan richten op mijn andere passie waarin ik wel een groot en breed netwerk heb: travel.’

‘Mijn man Tirso Tromp (Area Director Europe bij Aruba Tourism Authority, red.) zette me aan het denken om zelfstandig reisprofessional te worden. Hij zei: “Waarom probeer je het niet gewoon? Je kent ontzettend veel mensen in deze branche, mensen willen altijd reizen – vaker dan ze van interieur veranderen – het is een van je passies en ik weet zeker dat je het kan”. Ik werd meteen enthousiast en kreeg gelijk allerlei ideeën, vervolgens zocht ik contact met Fred van Eijk en van het een kwam het ander: ik ben nu een Travel Counsellor. Binnenkort start ik met de training en daar heb ik veel zin in’, laat Yvonne weten aan Travelpro.

Author Sharon Evers