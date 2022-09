Nieuwe winterbestemming vanaf Groningen: Östersund

Deel dit artikel

Vanaf 24 december 2022 biedt BBI-Travel reizen aan naar Östersund vanaf Groningen Airport Eelde. De vluchten worden deze winter uitgevoerd door Transavia.

Op de heenreis wordt er rechtstreeks en binnen twee uur gevlogen op Östersund in Zweden. Op de terugreis wordt er een korte tussenstop gemaakt op de andere Zweedse bestemming, Scandinavian Mountains. Deze wintersportvluchten zullen het hele winterseizoen (tot en met 18 maart 2023) worden aangeboden met een wekelijkse vlucht op zaterdag.

Åre en het prachtige plaatsje Östersund zijn twee schitterende dorpjes gelegen in de streek Jämtland. Er valt hier veel te beleven voor jong en oud! Åre is het grootste en meest populaire skigebied van Zweden gevolgd door Scandinavian Mountains. Jaarlijks komen er in de wintermaanden veel wintersportliefhebbers naar de regio om te skiën en langlaufen. Op een heldere dag heb je tevens de kans om het unieke Noorderlicht met eigen ogen te bekijken.

