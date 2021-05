Nordic start samenwerking met Allianz Partners

Reisorganisatie Nordic, marktleider in België op gebied van reizen naar het Hoge Noorden, zet in op de Nederlandse markt en opende onlangs een servicepunt in Nederland. Ook voor de Nederlandse markt werd de keuze gemaakt voor een samenwerking met Allianz Partners.

Gert Bakker, business development manager Travel bij Allianz Partners, is hier zeer content mee en zegt hierover: “We zijn verheugd de reizigers van Nordic Nederland te mogen verzekeren met onze passende producten. Zo bieden wij als specialist op het gebied van reisverzekeringen naast de reguliere reis- en annuleringsverzekeringen ook een maatwerkoplossing in de vorm van een Sneeuwscooter dekking aan.”

Hugo van Drie, directeur Nordic Nederland, is ook blij met de samenwerking en benoemt de bestaande ervaringen in België en de nieuwe covid dekking als een belangrijk argument: “Goed verzekerd op reis gaan is belangrijker dan ooit. We willen zoveel mogelijk zekerheden bieden aan onze reizigers en Allianz Partners heeft voor onze reizigers in België bewezen hiervoor de aangewezen partner te zijn. De keuze om ook in Nederland voor Allianz Partners te kiezen lag dan ook voor de hand. Veel reizigers weten niet dat ze zich met de reisverzekering van Allianz Partners kunnen verzekeren voor het geval je voor vertrek of bij aankomst positief test op Corona. Dit is nu regelmatig een drempel om te boeken. Door onze reizigers deze verzekering aan te bieden kunnen onze reizigers met een gerust hart een vakantie boeken voor de aankomende zomer en winter.”

De samenwerking is per direct actief en Nordic verwacht dat vanaf juli weer naar meerdere Scandinavische bestemmingen gereisd kan worden, zeker voor reizigers die zich hebben laten vaccineren.

