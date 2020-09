Norwegian Cruise Line lanceert nieuwe wereldwijde routes

Norwegian Cruise Line heeft voor 13 van haar 18 schepen nieuwe wereldwijde routes aangekondigd voor de winter van 2022 – 2023.



Latitudes-leden ontvangen een exclusieve tijdelijke aanbieding die beschikbaar is op alle schepen en alle bestemmingen. De tijdelijke aanbiedingen zijn inclusief 15% korting op cruisetarieven plus Latitudes-bonuspunten voor Latitudes-leden.

Verscheidenheid aan routes

Van acht- tot 21-daagse afvaarten door het indrukwekkende Panama-kanaal, Caribische reizen inclusief een bezoek aan Great Stirrup Cay – het privé-eilandresort van het bedrijf op de Bahama’s – en cruises vanuit de Westkust met Norwegian Bliss en Norwegian Joy, de grootste en nieuwste schepen van de cruise industrie die de Mexicaanse Rivièra bevaren, bevat de verscheidenheid aan routes ervaringen die iedereen aanspreken. “Terwijl we allemaal blijven dagdromen over onze volgende cruisevakantie, zijn we verheugd om nieuwe routes aan te bieden voor diegenen die graag een tropische bestemming willen bezoeken of culturele ervaringen willen opdoen via een van onze buitengewone reizen,” aldus Harry Sommer, Norwegian Cruise Line President en CEO. “We zijn zeer hoopvol dat we onze activiteiten binnenkort zullen hervatten, maar voorlopig maakt het aanbod met nieuwe routes het mogelijk voor onze reizigers om hun volgende cruisevakantie met Norwegian Cruise Line alvast vooruit te plannen.”

Buitengewone reizen

De nieuwe cruises bieden een selectie van Extraordinary Journeys – een verzameling langere reizen met unieke havens, geïnspireerd op een gevoel van ontdekking en diepgaande verbinding met plaatsen over de hele wereld.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.