Norwegian Cruise Line verlengt annuleringsbeleid

Norwegian Cruise Line (NCL) heeft bekendgemaakt het Peace of Mind annuleringsbeleid tot 2021 te verlengen.

Gasten die voor 31 augustus 2020 een cruise hebben geboekt met een vertrekdatum tussen 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021 hebben nu de flexibiliteit om hun cruise vijftien dagen voor vertrek te annuleren. Reizigers die hier gebruik van maken, ontvangen het volledige bedrag terug via een Future Cruise Credit dat zij op een ander moment kunnen inwisselen voor een cruise voor 31 december 2022. Het Peace of Mind beleid, waarmee gasten ook hun reis tot 48 uur voor vertrek voor cruises in 2020 kunnen annuleren, is in maart 2020 geïntroduceerd om gasten gerust te stellen in deze buitengewone tijden.

Onzekerheid

“Reizigers zijn nu, meer dan ooit, op zoek naar vrijheid en flexibiliteit en daar staat Norwegian Cruise Line juist altijd voor”, zei Kevin Bubolz (Managing Director Norwegian Cruise Line Europa). “Vanwege onze Guest First filosofie staan onze gasten altijd centraal bij elke beslissing die wij maken. Dat is precies wat wij doen door onze gasten de optie te bieden om hun cruise vlak voor vertrek te annuleren. Wij herkennen de onzekerheid die wij op dit moment allemaal voelen en daarom is het belangrijk dat gasten weten dat wij hun belang vooropstellen.”

2023

NCL heeft onlangs de verkoop van wish-list waardige cruises geopend voor cruises tot en met april 2023. Deze reizen bestaan uit meer dan 20 nieuwe bestemmingen, verspreid over zeven continenten. “Wij zijn optimistisch over de toekomst en blijven toegewijd aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze gasten, bemanning en gemeenschappen die wij bezoeken”, aldus Bubolz. “Wij hebben onlangs onze deelname aan het Healthy Sail Panel aangekondigd. Het panel bestaat uit een groep van deskundigen die samenwerken om ervoor te zorgen dat cruisen één van de meest veiligste en mooiste manieren blijft om de wereld te ontdekken. Met alle cruises die zijn geannuleerd t/m 31 oktober 2020, nemen wij de tijd om ons te focussen op gezondheids- en veiligheidsprotocollen door te blijven leiden en innoveren, net zoals wij de afgelopen 53 jaar hebben gedaan.”

