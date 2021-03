Oad: senioren boeken volop voor de zomervakantie

Het aantal vakantieboekingen, gemaakt door senioren, is de laatste twee weken enorm toegenomen. Het is een opvallende trendbreuk ten opzichte van de afgelopen maanden waarin het aantal boekingen aanzienlijk lager lag.

‘De voornaamste reden van deze groei wordt gezien in de forste stijging van het aantal gezette vaccinaties. “Dat maakt dat deze doelgroep weer plannen durft te maken en vooruit kijkt’, aldus Arjan Koster, directeur Oad. ‘Het is overduidelijk dat men toe is aan een vakantie en wil uitkijken naar iets leuks in de nabije toekomst. Wel gaan de mensen wat later in het jaar op vakantie. De vakanties die geboekt worden kennen bijna allemaal een vertrekdatum vanaf juni. “Dat is op zich niet verwonderlijk, gezien de reisbeperkingen die nu nog gelden, maar gaan wel een druk op het naseizoen opleveren’, zegt Koster. ‘De vraag voor vakanties in april en mei richten zich met name nog op dichtbij.’

‘Ook worden nu de reisvouchers, welke vorig jaar zijn uitgegeven, al veel ingewisseld voor een nieuwe vakantie. Vanaf deze week moeten niet ingewisselde reisvouchers die een jaar geleden zijn uitgegeven door reisorganisatie, worden uitgekeerd. Koster: ”Ondanks dat het voucherfonds nog niet in de lucht is, zijn wij begonnen met uitbetalen conform de gestelde richtlijnen vanuit de SGR en de ACM, maar uiteraard hopen we dat mensen hun voucher weer verzilveren voor een nieuwe vakantie.’ Na een inktzwart jaar gloort er dus weer wat licht aan het eind van de tunnel voor de reiswereld. Wel snakt de branche naar een duidelijk perspectief vanuit de overheid. ‘Maak alsjeblieft duidelijk vanaf welke termijn reizen naar het buitenland, al dan niet met een coronapaspoort, weer mogelijk is, zodat we kunnen plannen en de voorpret voor iedereen weer echt kan beginnen.’

