Avila Reizen is gestart met het aanbieden van Oceanië (Australië/Nieuw-Zeeland).



“Met deze stap is Avila Reizen dus werkelijk een allround touroperator geworden voor maatwerk in het hoge segment met ’s werelds meest unieke ervaringen en accommodaties op de menukaart”, zo laat Tim van der Wel weten aan Travelpro. Naast Oceanië heeft het in Haarlem en Amsterdam gevestigde Avila Reizen aanbod in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Azië, Europa en de Poolgebieden.



Luister naar de Travelpro’s Podcast met Hilda van der Wel – Gonzalez en Tim van der Wel (beiden oprichter/eigenaar Avila Reizen) en Stephen Winter (Ponant Cruises).

Oceanië-specialisten

Op dit moment werken er bij Avila Reizen twee specialisten voor Oceanië, namelijk Jantien Kousemaker en Laura Marais. Jantien is sinds een jaar werkzaam bij Avila Reizen en heeft Oceanië het afgelopen jaar geheel opgetuigd, zij is meerdere keren in Oceanië geweest en heeft hier ook een periode gewoond. Laura is bij Avila Reizen tevens Afrika-specialist en is net terug van een reis van drie maanden door Australië en Nieuw-Zeeland.

Plaatje compleet

Op de vraag waarom Avila Reizen ervoor heeft gekozen om Oceanië aan te gaan bieden laat Van der Wel weten: “We wilden het plaatje compleet hebben. Al bij oprichting hadden we voor ogen een allround touroperator te worden voor maatwerk in het middenhoog tot hoog segment. Met deze stap kunnen we dat eindelijk echt zeggen.”

Doelgroep en type reizen

Over het type reizen en de doelgroep zegt Van der Wel: “Avila Reizen biedt maatwerk tot in de kleinste details waar beleving voor budget komt, hoogtepunten met ‘hidden gems’ worden gecombineerd en service en advies van het allerhoogste niveau zijn. Reisliefhebbers die hoog scoren op bestedingspatroon en interesse hebben voor cultuur/natuur. Gepassioneerde levensgenieters!”

Waarom Avila Reizen?

Van der Wel op de vraag waarom je als reisprofessional Oceanië bij Avila Reizen zou boeken: “We mikken erop dat we met ons reismerk eenzelfde type reis en eenzelfde serviceniveau en werkwijze aanbieden op al onze bestemmingen. Om zodoende onze klanten (zowel B2B als B2C) vertrouwen, gemak en gedeelde passie te bieden. Bovendien doen we veel aan impact op bestemming in de vorm van natuurbescherming en armoedebestrijding.

Cruise

Voor liefhebbers van cruisen heeft Avila Reizen ook aanbod in Oceanië. Van der Wel: “We werken al jaren met kleinschalige expeditiecruise rederijen als Ponant, Scenic en True North samen. Allen hebben ook mooie routes in Oceanië.”