O’Leary (Ryanair): “Vliegtickets duurder, maar ongekend populair”

Deel dit artikel

Ryanair heeft in januari een recordomzet gemeld en ligt op koers om voor het eerst vijf miljoen boekingen in een week te registreren, waarbij de sterke vraag de tarieven opdrijft.

Michael O’Leary, CEO van de Ryanair-groep, kondigde in de eerste twee weken van januari “recordboekingen” aan en zei: “Afgelopen weekend hebben we voor het eerst meer dan twee miljoen boekingen binnengehaald. Ons vorige record was 1,6 miljoen begin 2019 toen we een koop-één-krijg-één-gratis-actie hadden. De afgelopen week was elke dag een recorddag voor boekingen.”

“Er is een zeer sterke vraag. Vooral tijdens de schoolvakanties maken mensen zich zorgen over de stijgende prijzen. De hotelprijzen zijn dit jaar aanzienlijk hoger en mensen willen hun boekingen voor de voorjaars- en zomervakantie maken. Nu worden er veel boekingen voor de wintersport gemaakt. Pasen is erg sterk. De zomer bouwt zich sterk op en de tarieven stijgen.”

“We zien nog geen teken van een recessie-impact. Er wordt veel uitgegeven. We verwachten dat dit het tweede jaar van tariefverhogingen zal zijn. Ons gemiddelde tarief ging vorig jaar van € 40 naar € 50 en zal dit jaar stijgen naar € 54-€ 55, maar dat kan nog verder oplopen.”

“We hebben zeer sterke bezettingsgraden en denken dat dat komt doordat de concurrentie de capaciteit aan banden legt en de tarieven voor korteafstandsvluchten opdrijft, met name in Duitsland en continentaal Europa.”

“We hebben een zeer sterke groei voor de boeg, zolang er geen negatief nieuws is over Covid of over Oekraïne. We kunnen niet genoeg capaciteit toevoegen.”

Maar hij voegde een waarschuwing toe door te zeggen: “Vorig jaar zag het er zo goed uit en toen viel Poetin Oekraïne binnen. Het is een sterk herstel, maar het is nog steeds kwetsbaar.”

Author Arjen Lutgendorff