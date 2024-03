De internationale maatwerktouroperator Naar maakt met Olivier Dewit en zijn voormalige collega’s van EURAM haar intrede in de Benelux.

Olivier Dewit kondigt met veel blijdschap de lancering aan van de touroperator “Naar” in de Benelux. Naar, specialist in maatwerk en hoogwaardige begeleide rondreizen, werd opgericht door Frederic Naar in Milaan in 1996 en telt vandaag meer dan 90 medewerkers in zijn kantoren in Italië, Frankrijk en Duitsland. Olivier Dewit, Vicky Covent, Jean-Christophe Meunier en Eugenio Castelli gaan, samen met Frédéric Naar, oprichter en CEO van de groep, voluit dit nieuwe avontuur tegemoet.



“Het team wordt in de Benelux en Frankrijk erkend en gewaardeerd door talrijke professionals vanwege hun ervaring bij EURAM, de kwaliteit van hun dienstverlening en uitgebreide kennis van bestemmingen en producten. Ze maken gebruik van de inkoopkracht van de groep en de eigen technologie om samen met de reisprofessionals het ideale reisproject van hun klanten te realiseren. Het brede scala aan bestemmingen dat aanvankelijk wordt aangeboden omvat onder meer de Verenigde Staten, Canada, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, evenals Japan, Australië, de Stille Oceaan, de Verenigde Arabische Emiraten en de Indische Oceaan”, laat Dewit weten.

Dewit: “Naar biedt een moderne kijk op traditionele touroperating. Naast de gebruikelijke diensten van een reisorganisatie, beschikt Naar ook over een 100% B2B-reserveringsplatform voor het team en voor reisagenten die het wensen te gebruiken. Dit platform is verbonden met meer dan 50 live leveranciers en stelt professionals in staat om snel gepersonaliseerde offertes op te stellen en te versturen. Meer informatie over de NAAR-groep, onze garanties en een gedetailleerde presentatie van alle mogelijkheden volgt binnenkort.”

Foto: Frederic Naar & Olivier Dewit