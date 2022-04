“Onderschat nooit de rol van de reisprofessional”

Deel dit artikel

Op 12 april 1992, vandaag precies 30 jaar geleden, opende Disneyland Paris voor het eerst haar poorten voor het grote publiek. Vorige maand, op 6 maart, is de viering van de 30e verjaardag van Disneyland Paris officieel van start gegaan. Travelpro was aanwezig om de festiviteiten zelf te mogen ervaren en sprak met Isabelle Willemsens (Country Director Northern Europe).

Isabelle is sinds vorig jaar zomer naast België, Nederland en Luxemburg ook verantwoordelijk voor de Duitssprekende markten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Tijdens de uitbreiding van haar functie in augustus 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Isabelle: “Met name de onzekerheid over wanneer het resort kon opengaan en welke maatregelen er dan zouden gelden waren een grote uitdaging. Je moet zorgen dat je dan je teams blijft motiveren en plannen klaar hebt liggen, zodra het resort weer kon opengaan. Ook is het zaak om heel flexibel te zijn, als reserveringen toch moeten worden geannuleerd. Ondanks deze uitdaging is het heel verrijkend om deze markten aan mijn functie toe te voegen. Ik leer van alles bij, zeker omdat het totaal andere markten zijn dan de Benelux. Ondanks dat we allemaal buurlanden zijn van elkaar, zijn we toch heel verschillend. Dat zie je goed terug in het reis- en boekingsgedrag van de consument, maar ook intern zie je verschillen tussen de Belgische, Nederlandse en Duitse teams. Ik heb de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan in marketing en sales in de Benelux en kan nu die expertise inzetten in de Duitssprekende markten.”

Lees hieronder het hele interview met Isabelle Willemsens, dat eerder verscheen in Travelpro nummer 3.

Author Dylan Cinjee