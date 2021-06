Onthulling: wie is de vierde Maked Traveller..?

De vierde en laatste Masked Traveller is geraden. Dit keer was de gemaskerde Zuid-Korea-fan een bekende Nederlander. Dankzij enkele goede tips kwamen velen van jullie al snel op het juiste spoor…

Het juiste antwoord is de in Zuid-Korea mateloos populaire Nederlandse jazz- en popartiest Wouter Hamel. Wouter is door zijn vele optredens in Zuid-Korea een grote fan en kenner van het land geworden. Uit de vele goede reacties heeft de Korea Tourism Organization de laatste Korea-prijzen geloot.

– De bonnen ter waarde van € 50 voor een diner in een Koreaans restaurant in Nederland naar keuze zijn gewonnen door Joyce Horssius van TUI Houten en Simone Luijten van Pin High Golftravel.

– Het retourticket naar Seoul met Korean Air is gewonnen door Esther de Munck van Travel Trend.

Een hartelijke felicitatie aan alle winnaars en veel dank voor jullie enthousiaste deelname aan de campagne.

De Korea Tourism Organization informeert in de week van 5 juli de winnaars van alle vier actieweken van The Masked Traveller persoonlijk en bevestigt hen de gewonnen prijzen. The Masked Traveller-campagne is ten einde, maar je blijft van harte welkom op TravEcademy voor de handige Zuid-Korea cursussen. Volg ook de Nederlandstalige Facebook-pagina VisitZuid-Korea voor nog meer inspiratie en andere winacties.



