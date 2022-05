Ontslag nadat piloot in slaap valt tijdens vlucht van New York naar Rome

Deel dit artikel

Een gezagvoerder van ITA Airlines is ontslagen nadat hij achter de stuurknuppel in slaap zou zijn gevallen, waardoor de verkeersleiders tien minuten lang niet met het vliegtuig konden communiceren. De piloot zelf ontkent dat hij in slaap is gevallen.

Volgens het Italiaanse dagblad Repubblica waren beide piloten van de passagiersvlucht ITA Airlines AZ609 van New York naar Rome op 30 april in slaap gesukkeld aan de stuurknuppel van de Airbus 330.

De copiloot was volgens een rapport aan het dutten voor een ‘gecontroleerde rust’ zoals de procedure toelaat, maar de gezagvoerder wordt verondersteld wakker en bereikbaar te zijn.

De communicatiestoring, die iets meer dan tien minuten duurde terwijl het vliegtuig op de automatische piloot vloog, leidde tot een terreuralarm, waarbij de Franse luchtvaartautoriteiten om 5.21 uur contact opnamen met hun Italiaanse collega’s om te waarschuwen dat er een terroristische kaping aan de gang kon zijn.

Hoewel het interne onderzoek van ITA Airlines redenen vond om de gezagvoerder, die ontkent in slaap te zijn gevallen, te ontslaan, werd er geen specifieke reden genoemd voor zijn mysterieuze radiostilte.

De vlucht vloog op automatische piloot, met een normale snelheid en hoogte, en week nooit van zijn route af. De veiligheid van de passagiers is nooit in gevaar geweest, vertelde Davide D’Amico, een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

ITA Airways, het voormalige Alitalia, is de nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij van Italië, die door de regering is gereorganiseerd nadat Alitalia afgelopen najaar formeel failliet was verklaard.

Author Arjen Lutgendorff