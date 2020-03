Oostdam (ANVR): “Consument heeft recht op terugbetaling, maar geld is er niet, voucher van levensbelang”

Frank Oostdam (directeur ANVR) doet een beroep aan iedereen in de Nederlandse reissector om een succes te maken van het Corona-voucher waarover vandaag meer duidelijkheid wordt verwacht met betrekking tot de juridische regels. “Wij zijn er zeker niet blij mee dat de Europese Commissie zo’n twee weken geleden heeft bepaald dat consumenten het Corona-voucher kunnen weigeren en recht hebben op cash. Alleen kunnen reisbedrijven geen geld teruggeven en al helemaal niet binnen de gestelde termijn. Aan de oplossing en regelingen met betrekking tot het Corona-voucher wordt nu keihard gewerkt met Economische Zaken.”

Oostdam verwacht nog steeds dat vandaag de juridische bepalingen met betrekking tot het Corona-voucher bekend worden. In België gebeurde dat enkele dagen geleden al, maar artikelen die gisteravond in de Belgische media verschenen waarin Didier Reynders (Europees commissaris voor Consumentenzaken) stelt dat consumenten het Corona-voucher niet hoeven te accepteren en cash kunnen terugeisen, zorgen voor veel ophef. Ook in de Nederlandse reissector.

“De Europese wetgeving schrijft ook voor dat de consument de vrije keuze moet krijgen tussen een voucher en terugbetaling. Ik begrijp de keuze voor een voucher zeer goed vanuit het oogpunt van de continuïteit van de reissector, maar het zijn de lidstaten die zich garant moeten stellen voor de liquiditeit van de reisoperatoren, niet de consumenten. Zo was het ook bij de redding van de banken tijdens de economische crisis van 2008”, aldus de Belg in de krant De Tijd.

Het standpunt van de Europese Commissie is bekend bij Oostdam, zo laat hij aan TravelPro weten. “Ja, ik ben op de hoogte van de artikelen waarin deze Europese commissaris dat heeft gezegd. Dat consumenten recht hebben op hun geld terug is ook niet nieuw. De Europese Commissie heeft laatst een richtlijn de wereld in geslingerd waarin dit zo is bepaald. De consument heeft inderdaad recht op cash. Het standpunt van de ANVR is, is dat we daar absoluut niet bij mee zijn. Onze insteek is dat we op dit moment als sector cash hartstikke hard nodig hebben. Dit is een situatie dat er andere wetten gelden. Reisbedrijven kunnen nu niet eens geld terugbetalen. Zeker niet binnen de gestelde termijn van twee weken, het is er niet eens. Er wordt nu dus keihard gewerkt met onder andere Economische Zaken om te kijken hoe we het kunnen aanpakken. Onze insteek met het Corona-voucher was dat de consument het verplicht moet accepteren, maar dat schijnt niet te mogen. Nogmaals, er wordt nu naar gekeken hoe we dit kunnen aanpakken en ons op die manier ook houden aan de richtlijnen van de Europese Commissie.”

Oostdam verwacht dat de ANVR, Economische Zaken en ACM er vandaag gaan uitkomen. “Het zal niet ideaal zijn, maar het zal een tevreden stellende regeling zijn die voldoet om voldoende cash in de bedrijven te houden. Sinds 1 maart zijn we met het Corona-voucher aan de slag en daarmee staan we vierkant achter reisorganisaties. Dat het consumentenbelang iets naar achter is geschoven dat is nu eenmaal zo. Het voucher is ook niet wettelijk toegestaan, maar we nemen het risico maar. We accepteren dat we burgerlijk ongehoorzaam zijn.”

“Er wordt door iedereen gestreden voor de reisbranche. Ik verwacht dezelfde opstelling om te strijden voor de sector terug in het overleg dat bijvoorbeeld touroperators en retailers met elkaar hebben. Er spelen natuurlijk allerlei belangen, maar ik doe een beroep op iedereen om van de komende periode een succes te maken, dat we met inachtneming van elkaars belangen er gaan uitkomen. Het is een enorme uitdaging. Als we het niet met elkaar regelen, dan gaan we het niet redden. Ik doe dan ook een klemmend beroep op onze achterban: ga met elkaar aan tafel wanneer dat nodig is. Kijk niet alleen naar je eigen belangen, het is een beetje geven en nemen. Als je nu alleen maar aan je eigen belang denkt, dan bestaat er straks geen branche meer. Neem van mij aan dat het succes van het Corona-voucher afhangt van het respecteren van elkaar. Als we het niet doen, gaat het Corona-voucher niet werken en staan we straks op de rokende puinhopen van wat ooit de reissector was.”

Op de vraag wat Oostdam zijn advies is aan reisprofessionals die geconfronteerd worden met consumenten die hun geld terug willen hebben in plaats van een Corona-voucher, laat de ANVR-directeur weten: “Dat hangt af van de regeling met Economische Zaken. Nu houden we vast aan de bestaande lijn. Feitelijk heeft de klant recht op cash en de boodschap is dat we dat standpunt begrijpen, maar dat dat nu niet mogelijk is. Dat het niet mogelijk is, dat is overmacht. De consument kan een voucher krijgen, we kunnen de klant geen keuze geven. De geluiden die ik hoor vanuit het overleg zijn positief. Dat we er op een goede manier gaan uitkomen.”

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) reageerde op de uitspraken van de Europese politicus als volgt: Beste leden, we vernamen samen met jou de uitspraken van Didier Reynders in verschillende media. We willen hierin heel helder zijn: Het ministerieel besluit werd vorige vrijdag 20 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het heeft daardoor kracht van wet en iedere Belg is gehouden de wetgeving te kennen en zich er aan te houden. De gemaakte afspraken betreffende de tegoedbon blijven dus onverminderd gelden voor iedereen.”

