Oostdam: maandag meer duidelijkheid over het Corona-voucher

“We hebben het overleg over het Corona-voucher tussen ANVR, het Ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) inmiddels afgerond en hebben maandag nog een afrondend gesprek over de communicatie. Jammer dat we het niet voor het weekend hebben gehaald, maar ik verwacht dat we er maandag uit zijn”, zo laat Frank Oostdam (directeur ANVR) aan TravelPro weten. In België is het Corona-voucher al officieel goedgekeurd.

De gesprekken over het Corona-voucher lopen al enkele dagen. Het voucher is een initiatief vanuit de reisbranche als reactie op de coronacrisis, maar is nog niet wettelijk goedgekeurd. De ANVR riep eerder deze week op om geen contact op te nemen met de branchevereniging over het voucher, zodat de informatie sneller op de rit zou zijn. “Wij begrijpen dat reisondernemingen benieuwd zijn naar de resultaten van de gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en toezichthouder ACM over de verdere invulling en uitwerking van de Corona-voucher. Zodra er meer duidelijk is, zullen wij -net als afgelopen dagen- zo snel mogelijk met informatie komen.

Voor reizigers die een reis met SGR-garantie hebben geboekt, heeft SGR in samenwerking met ANVR met ingang van 16 maart 2020 de Corona-voucher in het leven geroepen. Reizigers kunnen met deze voucher de geannuleerde reis op een later tijdstip opnieuw boeken en alsnog op vakantie te gaan. Ook ben je als reiziger met de Corona-voucher er zeker van dat je reissom veiliggesteld is, mocht je reisorganisatie in financiële problemen komen. De garantie die SGR biedt met de Corona-voucher is tijdelijk van karakter en vervalt op 1 juni 2020. Voor reizigers die alleen een vliegticket hebben geboekt dat geannuleerd is, kan geen Corona-voucher worden verstrekt.

