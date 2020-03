Oostdam vraagt om begrip consument voor corona-voucher bij Jinek

“Het corona-voucher is bedacht om ervoor te zorgen dat niet alle reisorganisaties failliet gaan. Het is niet de ideale oplossing, het is de ‘next best oplossing’, maar het geeft je in ieder geval de gelegenheid om later op reis te gaan. De geluiden erover zijn overwegend positief. Niet alleen maar positief, maar als je het uitlegt hebben klanten er begrip voor”, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR) bij Jinek, waar ook Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg (presentatrice Raadar) aangaf dat zij zich kan voorstellen dat het voucher ook snel voor de wet goedgekeurd gaat worden.

“Als reisbranche vinden wij het ontzettend leuk om mensen op reis te sturen, dus deze situatie is echt bizar. Dat Nederlanders wordt afgeraden om te reizen is goed, omdat het wordt aangeraden door virologen, door het kabinet en het is voor ons als branche de nieuwe werkelijkheid en van daaruit gaan we verder”, aldus Oostdam.

Nog 200.000 Nederlanders zitten in het buitenland. Op de vraag hoeveel van deze Nederlanders er terug willen, laat Oostdam aan Jinek weten: “Wisten we maar hoeveel mensen er terug willen. Er zitten er nu nog ongeveer 20.000 via ANVR-leden in het buitenland en daarvan weten we waar ze zitten en daarvoor zijn we ook druk om ze terug te halen. Dat zijn we land voor land aan het doen. Er zijn ook heel veel mensen die alleen een ticket hebben gekocht en die zitten ergens op de wereld, daarvan hebben wij geen idee waar ze zitten. Het advies voor hen is: neem contact op met de airline.”

Antoinette Hertsenberg (presentatrice Radar) legde uit wat Radar op dit moment doet om reizigers te helpen. “Wij proberen alles zo goed mogelijk duidelijk te maken op onze website, want wij willen ANVR en al die bedrijven die druk zijn ook niet belasten. We proberen mensen zo goed mogelijk te helpen.”

Waarom is het zo moeilijk om mensen terug te halen, is de vraag van Jinek aan Oostdam nadat er diverse video’s zijn getoond van Nederlanders die vastzitten. Oostdam: “We zijn door schade en schande een goed geoliede machine geworden als reisbranche om mensen terug te halen. Door onder andere terroristische aanslagen, natuurrampen, enzovoorts, maar dit is een ramp die op allerlei gebieden van de wereld plaatsvindt. Een extra probleem is dat landen bijvoorbeeld hun luchtruim en grenzen sluiten. Dan kan je dus niet meer landen. Wij hebben tegen Buitenlandse Zaken gezegd dat wij willen zorgen dat Nederlanders terugkomen, in ieder geval de mensen die met onze organisaties in het buitenland zitten, maar dan moeten jullie ervoor zorgen dat die landen enige weken openblijven. Bij Buitenlandse Zaken weten ze waar ze het over hebben en ze doen een maximale inspanning, maar we moeten er vanuit gaan dat mensen op bepaalde plekken moeten blijven zitten. De Canarische Eilanden is een probleem en Spanje is een brandhaard. Buitenlandse zaken heeft ons verzekerd om de grenzen open te houden voor repatriëringsvluchten en dat is heel belangrijk.”

Over het Corona-voucher laat Oostdam weten. “De situatie is nu dat we geen boekingen meer hebben, dus reisbedrijven hebben geen inkomen meer. Aan de andere kant hebben deze bedrijven al wel allemaal rekeningen betaald en nu krijgen ze klanten die willen annuleren en hun geld terug willen. In alle eerlijkheid kunnen reisbedrijven geen geld teruggeven. Dat is net als bij een bank run. Op een gegeven moment houdt het op. Ik ben er trots op dat er in 36 uur tijd een voucher is bedacht. Het is meer dan een tegoedbon, want je krijgt je geld terug wanneer een bedrijf failliet gaat aangezien SGR garant staat. Het is niet de ideale oplossing, het is de ‘next best oplossing’, maar het geeft je in ieder geval de gelegenheid om later op reis te gaan. De geluiden erover zijn overwegend positief. Niet alleen maar positief, maar als je het uitlegt hebben klanten er begrip voor.”

Jinek stelt vervolgens de vraag: Heb jij begrip voor het corona-voucher Antoinette? Die laat daarop weten: “Ja, ik heb er zeker begrip voor. Je moet wel altijd dingen brengen zoals ze zijn. Op zich is het zo dat als je pakketreis wordt geannuleerd door je touroperator, dat je recht hebt op je geld terug binnen twee weken. Dat is dwingend recht. Daar kan je een beroep op doen. Iedereen begrijpt dat als daar collectief gebruik van wordt gemaakt, dat reisorganisaties morgen failliet zijn. Dat er een andere oplossing wordt gezocht, dat begrijp ik. Het is wel zo dat het heel snel is gebeurd en daar heb ik waardering voor, maar aan de andere kant is het zo dat er meer organisaties bij betrokken hadden moeten zijn die er op dat moment niet bij betrokken zijn geweest.” Oostdam is het met de laatste opmerking van Hertsenberg eens. Hertsenberg: “De politiek is er niet bij betrokken geweest en het corona-voucher en de daarbij horende regels worden als een voldongen feit gebracht.”

“Is het dan wel toegestaan”, vraagt Jinek. Oostdam: “Het is creativiteit van de reissector. Het is in Nederland nog niet wettelijk toegestaan. We hebben het gedaan om in deze uitzonderlijke situatie niet met elkaar failliet te gaan. Het mooie is nu wel, dat het corona-voucher in België, Frankrijk en Italië al wettelijk is toegestaan. We zijn nu druk met Economische Zaken, en de geluiden zijn goed maar het is nog niet zeker, dat dat in Nederland ook gaat gebeuren.” Jinek probeert nogmaals een klap uit te delen aan het corona-voucher door Hertsenberg te vragen: “Antoinette, er moeten heel veel mensen een uitkering gaan aanvragen, dan denk je: dat geld dat ik voor die vakantie heb uitgegeven, dat kan ik nu wel anders gebruiken.” Hertsenberg: “Dat is ook zo. ACM heeft in eerste instantie gezegd, evenals juristen en hoogleraren: ‘Mensen zouden hun geld kunnen opeisen’. Aan de andere kant snap je ook dat we er niks mee opschieten wanneer al die reisorganisaties failliet gaan. Ik denk dat dit tijden zijn waarin we solidair met elkaar moeten zijn. Aan de andere kant heeft de regeling ook nog veel vragen .Als je bijvoorbeeld zo’n voucher hebt en je bent toch niet meer in de gelegenheid om van het voucher gebruik te maken? Kan je het dan verkopen of overdragen?” Oostdam: “Nee, dat kan niet. Dat kan niet massaal, we doen dit niet uit luxe. Als je naar een reisorganisatie toe stapt… We zitten er echt niet om mensen te pesten. Ik heb volledig begrip. Onderling verhandelen wordt voor ons onnavolgbaar.”

Hertsenberg komt aan het eind van het gesprek nogmaals terug op de eerste reactie van ACM dat er recht is op terugvordering van geld. “We moeten ons realiseren dat dat in normale situaties is. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat een minister of rechter nu zegt: ‘Dit is zo’n grote overmachtssituatie, hier moeten we rekening mee houden en daar gaan we het recht op aanpassen’.” Oostdam: “De ACM zei ook; in beginsel. Ik hoop dat het realisme zegeviert en dat we ons door deze tijd heen slaan.”

