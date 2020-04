Op korte termijn één of meer repatriëringsvluchten naar Australië

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn één of meer repatriëringsvluchten te organiseren naar Australië. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert iedereen die hulp nodig heeft om thuis te komen zich te registreren via BijzondereBijstandBuitenland.nl.

“We weten dat veel Nederlandse reizigers de afgelopen dagen in onzekerheid hebben gezeten. Voor sommige reizigers zijn meerdere vluchten geannuleerd en zij hebben veel geld verloren. Wij blijven er alles aan doen om u zo snel mogelijk thuis te krijgen.” Wie zich heeft opgegeven via BijzondereBijstandBuitenland.nl komt in aanmerking voor een plek op een repatriëringsvlucht. Op het moment dat een vlucht beschikbaar komt, wordt rechtstreeks contact opgenomen door de Alarmcentrale. Opgeven voor repatriëringsvluchten is niet mogelijk via ambassade of consulaat-generaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is samen met de luchtvaartmaatschappijen, de reisbranche en verzekeraars druk bezig om te zorgen voor een veilige terugkeer naar Nederland. Wereldwijd hebben zich meer dan 23.000 mensen aangemeld bij BijzondereBijstandBuitenland.nl en een tiental repatriëringsvluchten is inmiddels uitgevoerd.

Alleen al in Australië hebben zich tot nu toe ruim 2600 Nederlanders geregistreerd. Dat betekent dat zelfs met een of meer repatriëringsvluchten deze mensen niet allemaal op korte termijn kunnen worden geholpen. “Daarom staan we samen met de EU-partners in nauw contact met luchtvaartmaatschappijen en de Australische autoriteiten om ervoor te zorgen dat reguliere commerciële vluchten blijven vliegen van Australië naar Europa. Zo vliegt Qatar Airways in principe nog tot mid-april vanuit de steden Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders in Australië aan om waar mogelijk gebruik te maken van alle vluchtmogelijkheden die er zijn.”

