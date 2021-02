Op ontdekking door The Great American West

De vijf staten Wyoming, Montana, Idaho, South Dakota en North Dakota hebben hun krachten gebundeld als ‘The Great American West’. Een terechte benaming vanwege de mooiste nationale parken, hoge bergketens, echte cowboys, indrukwekkende wilde dieren en het erfgoed van de Native Amerikanen. Ontdek dit geweldige gebied door middel van de cursus en Ecademy op TravEcademy en maak elke maand kans op een leuke goodiebag!

In The Great American West kun je veel terugvinden van het culturele erfgoed van de native indianen, de fascinerende historie van pioniers op ontdekkingstocht en de echte Wild West avonturen van cowboys. In dit deel van Amerika worden majestueuze nationale parken als Yellowstone National Park en Glacier National Park afgewisseld met historische monumenten zoals Mount Rushmore National Memorial en de mooiste autoroutes door de hoge Rocky Mountains, zoals de Beartooth Highway.

The Great American West biedt een onvergetelijke en veelzijdige vakantie voor je klanten, of het nu een avontuurlijk koppel of een gezin met jonge kinderen betreft. Verdiep je in alle mogelijkheden van dit gebied.

Winnen

Welke highlights mogen écht niet ontbreken aan een reisvoorstel door The Great American West? Ontdek het allemaal in de cursus op TravEcademy, laat je betoveren door dit geweldige gebied in Amerika en win een leuke goodiebag!

Meer informatie over de individuele staten, inspirerende routesuggesties en must-visit bezienswaardigheden vind je op de Ecademy over The Great American West.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.