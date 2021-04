Oplossing voor reisondernemingen in nood die geen beroep kunnen doen op het Voucherfonds?

ANVR en DTRU zijn volop in gesprek over de mogelijkheden om reisondernemingen in nood die geen beroep kunnen doen op het Voucherfonds toch aanvullende overheidssteun te bieden. De ongeveer € 100 miljoen uit het Voucherfonds die waarschijnlijk onbenut blijft is daarvoor een optie, zo stellen ANVR-directeur Frank Oostdam en DTRU-woordvoerder Erik van der Waard. Het ‘pleidooi voor bredere steun reisondernemingen‘ zal morgen (maandag 12 april, red.) worden ingebracht tijdens een digitaal overleg met staatssecretaris Mona Keijzer.

‘Het gaat niet alleen om retail, maar om reisondernemingen in het algemeen die in nood zijn. Zelfs het Voucherfonds is niet heilig. Als er 300 miljoen wordt uitgeleend, betekent het dat er 100 miljoen over is. SGR zal er anders over denken, maar als ANVR zeggen we: ‘Het kan toch niet zo zijn dat we die overige 100 miljoen ongemoeid laten?’, zo laat Oostdam aan TravMagazine weten.

Van der Waard had het liefst gezien dat er voor de branche van begin af aan een sectorspecifieke oplossing was gevonden. ‘Dat er bij het overleg over het Voucherfonds was gezegd: dit is een mooie oplossing voor een deel van de sector, maar niet voor iedereen. En dat een deel van die € 400 miljoen beschikbaar was om iedereen er doorheen te helpen, om mensen vrij te stellen van hun voucherprobleem.’

‘Als het niet binnen de bestaande regels kan, dan moeten we in overleg met Economische Zaken om te kijken hoe we die 100 miljoen wel kunnen inzetten’, aldus Oostdam, die benadrukt dat er sectorspecifieke steun nodig blijft voor de reissector. ‘Als daar een nieuwe aanvraag in Brussel voor nodig is, prima. Maar het kan niet zo zijn dat we die 100 miljoen zomaar ongebruikt teruggeven. Dat lijkt me raar. De lening is toegezegd, maar waarom kunnen we aan een deel geen andere bestemming geven? Ook verre reizentouroperators staan op de deur te kloppen.’ Lees het volledige interview op de website van TravMagazine.

