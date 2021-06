Oproep De Jonge: “Doe een zelftest na je vakantie”

Demissionair minister Hugo de Jonge roept iedereen die terugkeert van vakantie op om zich te laten testen. Het kabinet is van plan om zelftesten huis aan huis te gaan verspreiden om de drempel voor het testen te verlagen.

De oproep is met name gericht aan jongeren, die ‘met de rode loper’ worden ontvangen bij de GGD om zich te laten testen na hun vakantie. De Jonge wil dat alle vakantiegangers, ook die volledig zijn gevaccineerd en die terugkomen uit een geel of groen gebeid zich laten testen als voorzorgsmaatregel.

Wie met klachten terugkeert, moet zich bij de GGD melden voor een test, maar ook zonder klachten zijn jongeren dus welkom.

