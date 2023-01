Oranje reisadvies voor Noord-Kosovo

Deel dit artikel

In verband met de toegenomen spanningen in het noorden van Kosovo (Leposavic, Zubin Potok, Zvečan en het noorden van de stad Mitrovica) gaat de kleurcode van het reisadvies voor dit gebied van geel naar oranje, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een update.

‘Reis alleen als het noodzakelijk is naar het noorden van Kosovo (Leposavic, Zubin Potok, Zvečan en het noorden van Mitrovica). Het is niet veilig om naar oranje gebieden met vakantie te gaan. Ga alleen als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor familiebezoek bij een overlijden, ernstige ziekte of ongeval. Of als u voor uw werk ergens bij moet zijn.’

Daarnaast waarschuwt het ministerie: ‘Gaat u toch naar het noorden van Kosovo? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Bereid u goed voor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u waarschijnlijk minder goed helpen als u in de problemen komt.’ Lees hier het volledige reisadvies.

Author Arjen Lutgendorff