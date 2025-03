Het aftellen is begonnen, terwijl MSC Cruises zich voorbereidt om volgende maand haar nieuwe vlaggenschip—MSC World America—te verwelkomen in Miami. Het schip luidt een nieuw tijdperk van cruisen in, dat verder gaat dan de typische vakantie-ervaring met nieuwe locaties, vernieuwende entertainment- en eetconcepten en zeven themagebieden aan boord, ontworpen om gasten hun eigen ideale vakantiebeleving te laten kiezen.

Vandaag sluit Orlando Bloom zich aan bij het avontuur. Hij verscheen in de reclamecampagne van MSC Cruises, die werd uitgezonden tijdens de finale van het Amerikaanse voetbalkampioenschap, en blijft het merk vertegenwoordigen in de campagne “Let’s Holiday”. De acteur, die bekend staat om zijn passie voor avontuur en zijn reiservaringen, roemde de perfecte combinatie van Europese flair en Amerikaans comfort aan boord van het schip laat MSC weten.

Op 9 april 2025 zal MSC World America worden gedoopt tijdens een ceremonie in de nieuwe PortMiami-terminal van MSC Cruises — de grootste cruiseterminal ter wereld — voordat het schip wekelijkse vertrekken zal maken naar enkele bestemmingen in het Caribisch gebied. Het schip biedt afwisselende 7-daagse routes naar het Oost- en West-Caribisch gebied, met stops in Puerto Plata, Dominicaanse Republiek; San Juan, Puerto Rico; Costa Maya en Cozumel, Mexico; Isla de Roatan, Honduras; en alle reizen omvatten een bezoek aan Ocean Cay MSC Marine Reserve, het privé-eiland van MSC Cruises in de Bahama’s.