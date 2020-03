Overbruggingslening van € 1,8 miljard voor TUI

TUI heeft de goedkeuring van de Duitse regering gekregen voor een overbruggingslening van € 1,8 miljard van de KfW. De fondsen van de Duitse ontwikkelingsbank, die eigendom zijn van de staat, zullen worden gebruikt om de bestaande kredietlijn van TUI bij haar banken te verhogen tot € 1,75 miljard (‘Revolving Credit Facility’).

De KfW-overbruggingslening is onder voorbehoud van goedkeuring door de banken. De gesprekken hierover zijn al begonnen en zullen na de beslissing van vandaag worden voortgezet. Een van de voorwaarden van de KfW-overbruggingslening is dat TUI gedurende de looptijd van de overbruggingslening afziet van dividenduitkering. Dit zou TUI op dit moment toegang geven tot financiële middelen en kredietlijnen van in totaal € 3,1 miljard.

Fritz Joussen, CEO van TUI Group: “De inzet van de KfW-overbruggingslening is een belangrijke eerste stap voor TUI om de huidige uitzonderlijke situatie met succes te overbruggen. Onze dank gaat uit naar de Duitse Bondsregering, het Duitse parlement, de regering van Nedersaksen en KfW. Ze hebben snel en oplossingsgericht gehandeld in het belang van onze klanten, medewerkers en het bedrijf. ”

TUI had besloten de KfW-overbruggingslening aan te vragen om de ongekende effecten van de COVID 19-pandemie op te vangen totdat de normale bedrijfsvoering kon worden hervat. Na reisbeperkingen en reiswaarschuwingen uit bijna alle landen, moest de Groep haar toeristische aanbiedingen half maart, inclusief pakketreizen, cruises en hotelactiviteiten, tot nader order opschorten.

Joussen: “TUI is een heel gezond bedrijf. We waren vóór de crisis economisch succesvol en zullen dat ook na de crisis zijn. Ons bedrijfsmodel is intact en we hebben meer dan 21 miljoen trouwe klanten. We hebben momenteel echter te maken met ongekende internationale reisbeperkingen. Hierdoor zijn we tijdelijk een bedrijf zonder product en zonder omzet. Deze situatie moet worden overbrugd. ‘

TUI Group heeft in het afgelopen boekjaar 2019 een omzet behaald van circa € 19 miljard en een bedrijfsresultaat van 893 miljoen euro, inclusief de kosten van bijna 300 miljoen euro voor het vliegverbod op de Boeing 737 MAX. Exclusief de kosten van het vliegverbod lagen de bedrijfsresultaten op het niveau van het recordjaar 2018 (1,2 miljard euro). Begin februari 2020 waren de boekingen voor de huidige zomer 14% hoger dan vorig jaar. Januari 2020 was de sterkste boekingsmaand in de geschiedenis van het bedrijf.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.