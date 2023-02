Parkos.com wil de nummer één worden in airport parking

Deel dit artikel

Arne Bos en Peter Bosma hadden ooit tientallen reissites, maar besloten ruim acht jaar geleden zich te gaan focussen op airport parking. Ondertussen groeit Parkos.com, waar Raymond Vrijenhoek onlangs aan de slag ging, als kool en worden er met allerlei partners in de reissector afspraken gemaakt. Travelpro spreekt erover in Amsterdam met Arne.

Als je heel goed bent in affiliate marketing, waarom stap je dan in de wereld van vliegveldparkeerterreinen? Dan kies je toch iets leuks?

“Het is niet het meest sexy product, maar het lost wel een probleem van consumenten op. Als je op reis gaat, dan onthoud je het begin en het einde van de reis. Het is zonde als je op een verjaardagsfeestje over je vakantie vertelt en het toch hebt over het feit dat je bij terugkomst twee uur op je auto moest wachten, terwijl je een hele leuke reis had. Wij zorgen dat je auto op een goede plek terechtkomt. In de airport-parkeerterreinenwereld zijn er geen TUI, Corendon, Booking of Sunweb en dat willen wij wel worden, wij willen de nummer één worden in airport parking.”

Wat hebben reisagenten en touroperators aan jullie?

“Een jaar geleden hadden ze nog niks aan ons, want toen waren we ons nog aan het focussen op de consumentenmarkt. Ik geloof heel erg in kwaliteit. Voordat we bij touroperators, OTA’s en retailers zouden aankloppen, wilden we niet met een halfbakken product aankomen, omdat zij het ook al druk genoeg hebben en je wil met iets komen wat waarde heeft. De consumententak staat ontzettend goed en we zijn inmiddels een tijd in gesprek met verschillende andere partijen in de branche. Als je een vliegticket boekt, dan krijg je ook te maken met een parkeerplek. Voor steeds meer partijen worden ancillaries steeds belangrijker. Met een goede parkeerplek kan je extra beleving aan je klant verkopen, maar ook wat meer rendement uit je klant halen. Met dat verhaal zijn we in gesprek gegaan met partijen, die stuk voor stuk een mooi klantportfolio hebben. Raymond is een tijd geleden bij ons aangehaakt. Hij heeft een enorm netwerk en een schat aan ervaring in de reiswereld. We hebben de eerste stappen gemaakt om verschillende partijen aan te sluiten, waaronder de Jong Intra Vakanties, TravelXL, Ryanair en met die partijen zitten we druk in de integratiefase. We horen van hen dat parkeren een hele mooie bijverkoop is. Je maakt de journey voor je klant een stuk beter wanneer de parkeerplek ook goed is geregeld en tegelijkertijd kan je er wat extra aan verdienen.”

Auteur Arjen Lutgendorff